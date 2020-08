L’excellente manette sans fil Xbox One est à seulement 39 euros

Confortable, pratique, compatible avec de nombreux supports : la manette sans fil Xbox One figure parmi les meilleures manettes sur le marché. Fnac la propose d'ailleurs à seulement 39 euros contre 60 euros initialement !

Ergonomique, légère, pratique : la manette sans fil Xbox One ne manque pas d’atouts. Les gamers l’apprécient tout particulièrement pour leurs sessions de jeux, que ce soit sur console, PC ou encore tablette. Au lieu de son prix habituel de 60 euros, elle bénéficie aujourd’hui d’une belle réduction de 33 %.

En bref

Compatible avec de nombreux supports (PC, tablettes…)

Manette sans fil élégante et confortable

Personnalisation des boutons

Au lieu de 59 euros habituellement, la manette sans fil Xbox One est aujourd’hui disponible à seulement 39 euros sur fnac.com et Amazon.

Pour en savoir plus 👇

La manette sans fil de la console Xbox One est toujours l’une des plus pratiques et confortables pour jouer des heures. Ses poignées antidérapantes en font un équipement idéale pour les sessions de jeux. Son design épuré tout en blanc lui confère en plus une élégance supplémentaire.

Grâce à la compatibilité Bluetooth, les gamers pourront jouer à leurs titres favoris sur une foule de supports, en plus de la console Xbox One. La manette pourra s’adapter aux smartphones, tablettes, PC, appareils mobiles sous Windows 10… bref, il y a l’embarras du choix.

Côté autonomie, la manette sans fil est alimentée par deux piles AA (LR6) qui proposent environ 30 heures d’utilisation. Toutefois, pour éviter d’avoir à changer des piles jetables pas très bonnes pour la planète, il est possible de se procurer le kit de recharge Play and Charge avec batterie. Enfin, l’utilisateur pourra brancher un casque grâce à la prise jack 3,5 mm, ainsi que réattribuer les boutons.

