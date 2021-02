Le Xiaomi Mi 10T devient le moins cher des smartphones dotés d’un Snapdragon 865

Si vous voulez un smartphone équipé du puissant Snapdragon 865 (compatible 5G) pour moins de 400 euros, nous avons le bon plan qu'il vous faut : le Xiaomi Mi 10T est en ce moment en forte promotion chez Cdiscount et passe de 499 à seulement 370 euros.

Lancé aux côtés d’une version Pro, le Xiaomi Mi 10T classique reste un excellent choix. Il est un peu moins bon en photo sans la présence du capteur de 108 mégapixels de son grand-frère, certes, mais pour le reste c’est exactement le même smartphone. Surtout qu’aujourd’hui, plus de 200 euros les séparent.

En bref

L’écran à 144 Hz

La grosse batterie de 5 000 mAh

La puissance du Snapdragon 865 + 8 Go de RAM

Au lieu de 499 euros, la version 128 Go du Xiaomi Mi 10T est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 370 euros sur Cdiscount. Cela représente une économie de presque 130 euros sur le prix d’origine du téléphone.

Pour en savoir plus

Le Xiaomi Mi 10T classique est identique à la version Pro, sauf pour la partie photo. Il troque donc le capteur grand-angle de 108 mégapixels de son grand-frère contre un capteur de 64 mégapixels, qui suffit déjà pour capturer des clichés détaillés et de très bonne qualité. Le tout s’accompagne d’un objectif ultra grand-angle de 13 mégapixels ainsi qu’un objectif macro de 5 mégapixels pour ajouter un peu de polyvalence.

Pour le reste, c’est le même smartphone. On retrouve le même design et le même format, avec un écran plat IPS LCD de 6,67 pouces. Ce dernier propose une excellente fidélité des couleurs, une luminosité maximale correcte et une bonne balance des blancs, où le tout est ajustable depuis les paramètres. Pas d’OLED pour un contraste infini en revanche, mais on se réconforte avec un taux de rafraichissement allant jusqu’à 144 Hz.

On retrouve ensuite sous la coque du Mi 10T le puissant Snapdragon 865 de Qualcomm (compatible 5G) avec 8 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, rien ne peut mettre à mal ce smartphone. Les jeux les plus gourmands tourneront sans problème dans la plus haute qualité graphique et l’expérience utilisateur ne subira aucun ralentissement, même en abusant du multitâche.

L’autonomie est également un bon point du flagship killer de Xiaomi. Avec sa grosse batterie de 5 000 mAh, le Mi 10T est capable d’encaisser facilement plus d’une journée d’utilisation. Il est d’ailleurs compatible avec la charge rapide jusqu’à 33 W, ce qui lui permet de passer de 10 à 100 % en une heure environ.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de la version Pro du Xiaomi Mi 10T.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Mi 10T.

Pour aller plus loin

