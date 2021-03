L’iPhone 12 est à un super prix aujourd’hui

Les produits Apple connaissent très peu de promotions, alors il ne faut pas hésiter quand il y en a. C’est par exemple le cas chez Amazon qui propose aujourd’hui l’iPhone 12 64 Go en promotion à 789 euros (au lieu de 909 euros).

Fin 2020, la marque californienne a levé le voile lors de sa keynote sur sa nouvelle génération de smartphones. L’iPhone 12 est décliné en quatre modèles : l’iPhone 12 Mini, l’iPhone 12 classique, puis les 12 Pro et 12 Pro Max. Plus puissant, plus élégant, et avec plus de fonctionnalités, le dernier iPhone 12 est un véritable succès. Si vous avez envie de craquer, il y a une offre à saisir rapidement sur Amazon.

En bref

Un écran OLED de 6,1 pouces

La puce A14 Bionic

La compatibilité avec la recharge sans fil

Au lieu de 909 euros à son lancement, l’iPhone 12 en version 64 Go passe aujourd’hui à 789 euros sur Amazon. Le smartphone est uniquement disponible en coloris blanc à ce prix.

Pour en savoir plus 👇

Présenté en octobre 2020, l’iPhone 12 est le nouveau fleuron d’Apple. Contrairement à son prédécesseur, l’iPhone 12 a droit à un relooking, avec des angles rectangulaires et non arrondis. On retrouve un écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces, et la même taille d’encoche, intégrant le fameux système de déverrouillage Face ID. De plus, il est certifié IP68 permettant une résistante à l’eau jusqu’à 6 m de profondeur durant 30 minutes et à la poussière.

Sous le capot, l’iPhone 12 est propulsé par la puissante puce A14 Bionic. C’est tout simplement l’une des plus puissantes configurations disponibles sur smartphone actuellement. Sans surprise, elle vous permet de faire tourner n’importe quelle application, comme des jeux gourmands, avec une fluidité parfaite. Notez que l’iPhone 12 tourne sous la dernière version d’iOS 14. Il est également compatible avec le réseau 5G.

Pour la photo, le smartphone d’Apple profite de deux capteurs photo. Il est composé d’une caméra ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif. Il est également équipé du mode Nuit, qui vous permettra de capturer des photographies et des vidéos en basse luminosité. L’iPhone 12 offre de beaux clichés. Il enregistre des vidéos HDR Dolby Vision jusqu’à 30 images par seconde.

En ce qui concerne l’autonomie, elle a également été revue à la hausse grâce à de nombreuses améliorations logicielles. L’iPhone 12 tient une bonne journée et demie en usage normal. Vous avez uniquement le câble USB-C/Lightning pour recharger l’appareil (pas adaptateur secteur).Il supporte la charge sans fil et rapide (20 W) permettant de récupérer 50 % d’autonomie en un peu plus de 30 minutes. Il vous faudra compter autour de 1 h 45 pour le charger intégralement.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test sur l’iPhone 12.

