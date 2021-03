La version 5G du Samsung Galaxy S20 FE coûte aujourd’hui 250 € de moins

Le Samsung Galaxy S20 FE dans sa version 5G devient encore plus intéressant grâce à une promotion, une ODR ainsi qu'une réduction appliquée en cas de retrait en magasin. Il passe ainsi de 759 euros à 509 euros à la Fnac.

S’il se situe à l’entrée de gamme de sa série haut de gamme des S20, le Samsung Galaxy S20 FE 5G se révèle être un smartphone très équilibré, et propose plusieurs atouts premium bien appréciables. Il bénéficiait déjà d’un très bon rapport qualité/prix, mais il devient encore plus avantageux actuellement grâce à une promotion ainsi qu’une offre de remboursement, doublée d’un bonus de 100 euros si l’acheteur choisit le click & collect.

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G en bref

Un écran Super AMOLED de 6,5 pouces à 120 Hz

La puissante puce Snapdragon 865

Une batterie de 4 500 mAh

D’abord proposé à 759 euros, puis réduit à 709 euros, le Samsung Galaxy S20 FE 5G est disponible à 509 euros à la Fnac grâce à une ODR de 100 euros ainsi qu’un bonus de 100 euros supplémentaires si vous choisissez le retrait en magasin.

Pour en savoir plus sur le Samsung Galaxy S20 FE 5G👇

Au niveau de son design, le Samsung Galaxy S20 FE 5G comblera ceux et celles qui ne raffolent pas des dalles incurvées, comme la marque sait si bien les faire. On aura donc ici un écran plat de 6,5 pouces, avec des bordures nettement moins fines que les autres références de la gamme S20, sans pour autant que cela soit trop dérangeant. D’autant que toute l’attention sera focalisée sur la dalle Super AMOLED rafraîchie à 120 Hz, ce qui apportera une très bonne fluidité aux contenus du smartphone. En revanche, sachez que ce mode ne sera pas adaptatif. Vous pourrez tout de même switcher manuellement vers le mode 60 Hz pour économiser la batterie.

Côté performances, ce Galaxy S20 FE embarque le puissant processeur Snapdragon 865, compatible 5G, épaulé par 6 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, les applications Android tourneront sans encombre, et quelques jeux 3D gourmands pourront même être lancés sans ralentissement. Pour compléter le tout, le smartphone s’accompagne d’un stockage confortable de 128 Go, extensible via microSD jusqu’à 1 To.

Quant au module photo, on retrouvera un capteur principal de 12 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif x3 de 8 mégapixels. On est loin de la polyvalence promise par les autres S20 plus onéreux, mais le S20 FE se défendra quand même très bien avec des clichés précis avec de beaux détails en pleine lumière. Les photos prises la nuit seront satisfaisantes, malgré quelques effets de bruit et de flou dans certaines situations.

Enfin, concernant l’autonomie, le Samsung Galaxy S20 FE 5G embarque une batterie de 4 500 mAh, ce qui le fera tenir toute une journée sans souci, voire même plus, et ce, même avec le mode 120 Hz activé. On doit surtout cette efficacité énergétique à la puissance du Snapdragon 865. Le smartphone sera par ailleurs compatible avec la charge rapide jusqu’à 25 W, la charge sans fil jusqu’à 15 W ainsi que la charge sans fil inversée.

Si vous souhaitez en savoir davantage, vous pourrez lire notre test complet du Samsung Galaxy S20 FE 5G.

