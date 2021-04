Vivo Y70 : un pack Fnac avec écouteurs sans fil pour moins de 250 euros

Vivo tente d'imposer sa marque en Occident avec des smartphones milieu de gamme efficaces et c'est le cas de son Y70. Ce dernier se retrouve en promotion via un pack sur le site de la Fnac à 249 euros avec une paire d'écouteurs sans fil, alors que, seul, il en vaut 279 euros.

En Europe, le géant chinois Vivo s’est concentré sur le segment du milieu de gamme avec un Y70 doté de caractéristiques solides pour son positionnement tarifaire. Alors, c’est encore mieux quand celui-ci est en promotion, d’autant plus dans un pack avec des écouteurs sans fil offerts.

Le Vivo Y70 en bref

Un écran de 6,44 pouces et AMOLED

L’interface Funtouch OS efficace

Bonne batterie et charge rapide

Lancé à la fin de l’année 2020 à 279 euros, le Vivo Y70 est aujourd’hui proposé à 249 euros sur le site de la Fnac, dans un pack économique avec une paire d’écouteurs sans fil de la même marque.

Si Vivo est une marque confidentielle en occident, il s’agit d’un géant en Asie proposant des gammes smartphone toujours plus innovantes et sur de nombreuses gammes de prix, à la manière d’un Xiaomi. Le Vivo Y70 fait partie des références pensées pour s’exporter sur le marché européen. Ce dernier se place sur un segment milieu de gamme et mise sur l’efficacité tout en proposant des prestations techniques non négligeables.

Côté design tout d’abord, le Y70 aborde une robe sobre avec une face avant aux bords fins et un capteur photo avant en goutte d’eau, que l’on retrouve sur nombre de modèles. Cependant son dos en effet « verre poli » fait la différence et donne presque au Y70 un aspect premium. Tout ceci couplé au bloc de capteurs photo arrière qui rappelle certains modèles haut de gamme de chez Samsung. Tout ceci est articulé autour d’une dalle AMOLED de bonne qualité, limité à une fréquence de 60Hz cependant.

La fiche technique joue encore une fois la carte de l’efficacité. Le Y70 embarque un SoC Snapdragon 665 couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. Ces caractéristiques donnent au téléphone une expérience fluide dans la plupart des cas, même si les usages plus poussés comme les jeux gourmands en ressources ou les applications de retouches photo ont un peu plus de mal. Qu’à cela ne tienne, le Y70 s’adresse au grand public souhaitant un smartphone abordable et durable, et ce postulat est mis en avant par une très bonne batterie de 4 100 mAh qui lui offre une autonomie de presque 2 jours en utilisation normale. Sans oublier une charge rapide de 33 W qui permet de passe de 0 à 100 % en une quarantaine de minutes.

Enfin, côté photo, encore une fois, le Y70 fait dans l’efficacité. Avec son capteur principal de 48 mégapixels. La plupart des clichés sont de qualité sur des sujets simples, même s’il ne faut pas lui demander des miracles en conditions plus sombres. Le Y70 est aussi capable de filmer en 4K à 30 fps, et profite même d’un mode ralenti côté caméra.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Vivo Y70.

