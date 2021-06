Amazon casse les prix de l’iPhone 12 avec des remises allant jusqu’à presque 20 %

Longtemps cantonné aux petites promotions, l'iPhone 12 a tout de même droit aujourd'hui à une sacrée baisse de prix. C'est sur Amazon ça se passe, où le prix varie évidemment en fonction de la capacité de stockage choisie.

Avec une note de 9/10 lors de notre test et un succès mondial qui n’est plus à démontrer, l’iPhone 12 a su remettre Apple sur les rails du succès dans un marché du smartphone toujours plus concurrentiel. Et même si les prix sont toujours élevés, il n’est pas rare de tomber sur des promotions intéressantes. C’est aujourd’hui le cas sur Amazon qui fait baisser le prix de l’ensemble de la gamme iPhone 12 avec des remises allant jusqu’à presque 20 %.

Les caractéristiques de l’iPhone 12

Un écran OLED de 6,1 pouces

La puce A14 Bionic

La compatibilité avec la recharge sans fil

Capable de filmer en 4K HDR Dolby Vision

Au lieu de 909 euros, l’iPhone 12 en version 64 Go (en coloris Blanc ou Rouge ‘PRODCUCT RED’) passe à 741 euros sur Amazon, soit 18 % de réduction. C’est d’ailleurs le prix le plus bas constaté sur la plateforme.

La version 128 Go baisse également de prix avec un modèle Blanc passant de 959 à 785 euros chez Amazon, soit 18 % de réduction.

Enfin la version 256 Go n’est pas en reste avec un prix passant de 1 079 à 909 euros, en mauve ou en vert, soit 16 % de réduction.

l’iPhone classique le plus puissant

L’iPhone 12 est certes une version allégée l’iPhone 12 Pro, mais ce n’est pas pour autant que le smartphone d’Apple a à rougir de la comparaison. Avec son design aux bords arrondis, une dalle OLED de 6,1 pouces et le fameux capteur Face ID , il garde toutes les caractéristiques majeures du flagship de la marque à la pomme tout en proposant une expérience plus soft, mais surtout moins chère.

Du côté de la fiche technique, il embarque la même puce que tous les modèles de sa génération, à savoir l’A14. Ce Soc maison d’Apple compatible 5G constitue ce qui se fait de mieux technologiquement pour les mobiles de la marque. Avec 6 Go de RAM — une première pour un iPhone classique —, l’expérience utilisateur n’a jamais été aussi fluide et la puissance délivrée est sans équivalent dans le monde des smartphones. Concrètement, l’iPhone 12 est capable de tout faire, que ce soit en multitâche, en création via des applications dédiées ou même faire tourner des jeux 3D ultras gourmands, rien ne lui résiste. L’intégration native de n’importe quels appareils Apple comme les Airpods ou Apple Watch fait aussi partie de l’expérience et iOS 14 sera d’ailleurs bientôt mis à jour vers la version 15.

Une expérience photo au top

L’iPhone 12 intègre un double appareil photo 12 mégapixels avec un objectif grand-angle et ultra grand-angle. Il s’avère que les photos de l’iPhone 12 sont de grande qualité et le traitement logiciel est d’une efficacité sans pareil. Il est d’ailleurs très facilement possible de retoucher une photo à la volée grâce à une interface intuitive et complète. Pour la vidéo, le smartphone est capable de filmer jusqu’en 4K à 60 images par secondes ou même en HDR Dolby Vision jusqu’à 30 i/s. Une stabilisation numérique de très bonne facture est également présente pour s’assurer d’une image propre en toutes circonstances.

Attention cependant à l’autonomie

C’est sans doute l’un de ses seuls points faibles, l’iPhone 12 dispose d’une batterie pouvant faire tenir le smartphone sur une journée en utilisation classique. Cette dernière a d’ailleurs tendance à se vider très rapidement lors de visionnage de vidéo ou en jeu. Heureusement l’iPhone 12 est compatible avec la recharge sans fil via Magsafe, prévoyez donc la possibilité de charger régulièrement le téléphone.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test sur l’iPhone 12.

