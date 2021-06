Le Prime Day veut finir en beauté avec le OnePlus 8 à seulement 299 euros

Les deals pleuvent pendant le Prime Day et Amazon veut frapper fort pour les dernières heures de l'événement. Le OnePlus 8 voit actuellement son prix passer de 699 à seulement 299 euros. Il est temps d'en profiter !

Même si le OnePlus 9 est a aujourd’hui remplacé le OnePlus 8, ce dernier reste toujours un excellent smartphone doté d’une fiche technique largement à la page. Et même si les promotions sont régulières, le smartphone profite aujourd’hui d’une réduction de prix jamais vu à l’occasion du Prime Day.

Les caractéristiques du OnePlus 8

L’écran AMOLED 90 Hz

La puissance du Snapdragon 865

L’autonomie toujours aussi confortable

Au lieu de 699 euros, le OnePlus 8 (128 + 8) est aujourd’hui en promotion à seulement 299 euros sur Amazon pendant le Prime Day. Une réduction de 400 euros donc, c’est du jamais vu pour ce smartphone !

Un ancien flagship toujours au top 👇

Le OnePlus 8 s’est aujourd’hui fait remplacer par son évolution canonique, à savoir le OnePlus 9. Il est pourtant très loin d’être obsolète et reste un excellent smartphone à considérer en 2021. Il dispose d’un design borderlessvet soigné, doté d’un poinçon en haut à gauche de l’écran. Son écran de 6,55 pouces est de type AMOLED et profite d’un affichage compatible HDR10+avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz.

Côté technique, il embarque le SoC Snapdragon 865 épaulé par 8 Go de RAM et ses performances ne sont plus à prouver. Concrètement il est capable de tout faire avec une fluidité rarement prise en défaut que ce soit dans les applications ou dans les jeux, même les plus exigeants en 3D. Il profite également nativement d’Android 11 avec Oxygen OS régulièrement mis à jour.

De meilleures photos et une très bonne autonomie

Concrètement, le One Plus 8 dispose d’un capteur principal de 48 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 16 mégapixels et d’un objectif macro de 2 mégapixels. La polyvalence est de mise et le traitement logiciel a été grandement amélioré par rapport aux générations précédentes. Il n’est peut-être pas encore au niveau des fleurons de chez Samsung ou Apple, mais l’effort se fait sentir.

L’autonomie est également au rendez-vous grâce une batterie de 4 300 mAh qui est capable de tenir sur toute une journée et souvent un peu plus. Il profite toujours de la charge rapide « Warp charge » de 30 W qui peut faire passer le téléphone de 0 à 50 % en 30 minutes seulement. Il faut en revanche toujours faire avec la recharge sans fil par induction.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du OnePlus 8.

Tout savoir sur Amazon Prime Day 2021

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Cette année, l’événement se déroule du 21 au 22 juin 2021, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

S’abonner à Amazon Prime

Comme son nom l’indique, Prime Day est un événement réservé aux membres Amazon Prime, il est donc indispensable de s’inscrire au service de la firme de Jeff Bezos pour profiter des différentes offres. Si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours offerts, ou 90 jours si vous êtes étudiant — uniquement pour les nouveaux comptes.

