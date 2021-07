L’Apple Watch Series 6 est à son meilleur prix pendant les soldes

Vous rêvez d'avoir une Apple Watch, mais n'osez pas sauter le pas à cause de son prix ? Bonne nouvelle : durant les soldes, la dernière montre connectée de la marque à la Pomme profite d'une promotion chez plusieurs e-commerçants. Retrouvez les détails de l'offre ci-dessous.

La Watch Series 6 est à ce jour le modèle le plus abouti de la montre connectée made by Apple. C’est aussi la meilleure, où seul Samsung avec sa Galaxy Watch 3 arrive à proposer une alternative convaincante dans le monde d’Android. Pour les soldes d’été 2021, son prix devient plus accessible grâce à une réduction de 14 %.

Les caractéristiques de l’Apple Watch Series 6

L’ECG et le capteur SpO2 pour un meilleur suivi santé

Un écran OLED et Always-On Display

Pour les iPhone uniquement

Lancée à 429 euros, l’Apple Watch Series 6 GPS dans sa version 40 mm chute à 369 euros à la Fnac, soit 60 euros d’économies. Elle se trouve au même prix sur Amazon.

La version 4G est également en promotion. Comptez 489 euros pour le modèle 40 mm au lieu de 529 euros habituellement.

L’Apple Watch Series 6 : une montre de qualité

La firme californienne a lancé en octobre 2020 sa nouvelle gamme de montres connectées : l’Apple Watch Série 6. On retrouve comme les Series 4 et 5 toujours un design au format rectangulaire, avec des bords plus fins et un écran OLED Retina plus grand, 1,78 pouce pour le modèle 40 mm, avec bien sûr, la Digital Crown permettant de naviguer dans l’interface. Selon la marque, l’écran est 2,5 fois plus lumineux qu’avant et dispose de la fonction Always-On Display qui permet de laisser constamment l’écran allumé.

Au service de la santé

Mais là où la marque fait le plein de nouveautés, c’est au niveau de la santé. La Series 6 peut se vanter de bénéficier d’un ECG qui vous permet de réaliser un électrocardiogramme afin de détecter certains troubles cardiaques. On retrouve également un nouveau capteur de taux d’oxygène dans le sang. Bien entendu, la montre vous propose un suivi complet sur vos activités sportives au jour le jour comme la marche, la course à pied, la musculation ou encore la natation (la montre est étanche jusqu’à 50 m), que vous pourrez ensuite retrouver directement sur votre téléphone.

Avec une expérience fluide et un OS bien maîtrisé

Elle est par ailleurs animée par la nouvelle puce S6 d’Apple, promettant une expérience utilisateur toujours fluide, jusqu’à 20 % plus rapide que la puce qui équipait l’Apple Watch Series 5 selon la marque. Le tout accompagné par le dernier système d’exploitation : WatchOS 7. L’interface apporte quelques nouveautés, comme le tracking d’activité en dansant, l’aide au lavage des mains et sans oublier le suivi du sommeil.

Comme les autres Apple Watch, la montre fonctionne uniquement avec un iPhone compatible avec les terminaux tournant sous iOS 14, donc à partir de l’iPhone 6S et jusqu’au 12 Pro Max. L’appareillage se fait comme par magie. Quant à son autonomie, la firme de Cupertino annonce une tenue de 18 heures. Elle pourra tenir une journée, si le mode Always-On-Display n’est pas constamment activé. Notez que la charge rapide est disponible et que 1 h 30 suffiront pour qu’elle se recharge complètement.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de l’Apple Watch Series 6.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Apple Watch Series 6.

