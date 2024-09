Avec cette console, profitez de vos jeux PC partout pour moins de 450 € grâce à cette offre Fnac

Plus besoin de choisir entre console et PC portable, la ROG Ally Z1 d’Asus fait les deux. En ce moment, profitez de -30 % sur la Fnac pour découvrir cette petite merveille technologique.

Sortie en octobre 2023, quelques mois après sa grande sœur (l’Asus ROG Ally Z1 Extreme), la console portable Asus ROG Ally Z1 profite aujourd’hui d’une belle promotion : son prix baisse de 250 euros par rapport au lancement. Une occasion idéale pour découvrir cette console sous Windows 11 capable de faire tourner de nombreux jeux récents à 30 Fps constants.

Les forces de cette Asus ROG Ally Z1 :

Un écran tactile sublime de 7 pouces

Une meilleure autonomie que sa grande sœur

Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2

Lancé à 699 euros, l’Asus ROG Ally Z1 (avec 512 Go de stockage) est actuellement en promotion à seulement 449,99 euros sur le site de la Fnac.

Prise en main et ergonomie

Plus légère et compacte qu’un Steam Deck, la ROG Ally offre un confort de jeu appréciable grâce à son poids de seulement 608 g. Son design futuriste intègre une disposition de touches classique, inspirée de la manette Xbox, avec sticks asymétriques, D-Pad, boutons d’action et gâchettes analogiques. Les 4 boutons de fonctions, les palettes arrière personnalisables et les haut-parleurs bien placés complètent l’ensemble, pensé pour une expérience de jeu optimale.

Côté connectique, la ROG Ally propose un emplacement pour carte micro-SD, un port Jack, un port USB-C pour la recharge et un port XG Mobile pour une carte graphique externe. Le SSD de 512 Go assure un stockage confortable, et les poignées bombées garantissent une bonne prise en main.

Des performances à nuancer, mais une qualité d’écran convaincante

La ROG Ally Z1 impose cependant des compromis pour les jeux récents et gourmands. Il faudra souvent se contenter d’une résolution 720p et de réglages graphiques réduits pour atteindre une fluidité acceptable. Certains titres très exigeants pourraient même être injouables, illustrant les limites de la console face à la Z1 Extreme, nettement plus performante.

Malgré ces contraintes, la ROG Ally Z1 conserve son principal atout : la portabilité. Elle permet de profiter de nombreux jeux dans des situations où une console de salon ou un PC portable seraient impossibles à utiliser.

Mais la ou la ROG Ally est vraiment impressionnante, c’est sur la qualité de son écran. En effet, son véritable point fort réside dans sa dalle 120 Hz. Ce taux de rafraîchissement élevé améliore la fluidité, mais impacte forcément l’autonomie et ne sera pas pleinement exploité avec tous les jeux sur cette configuration. La luminosité est suffisante pour jouer en intérieur et à l’ombre, mais les reflets sur la dalle brillante peuvent gêner en plein soleil.

Enfin, vous l’aurez compris, l’autonomie reste le talon d’Achille des consoles portables, et la ROG Ally Z1 ne fait pas exception. Comptez environ 2h30 de jeu en mode Performances.

Une interface pensée pour le jeu, accessible à tous

La ROG Ally Z1 propose une interface intuitive spécialement conçue pour la manette. Grâce au logiciel Armoury Crate SE, il est facile d’accéder à vos jeux et aux fonctionnalités de la console. Tous vos jeux PC sont trouvables en un clin d’œil via les plateformes intégrées comme Steam ou l’Epic Game Store.

Bien que quelques bugs liés à Windows 11 puissent apparaître, l’interface reste simple d’utilisation. La touche d’option permet d’accéder rapidement aux réglages essentiels (luminosité, résolution…) et même à un clavier virtuel.

En soi, les joueurs expérimentés apprécieront la possibilité de personnaliser les paramètres de la console via Armoury Crate, tandis que les novices pourront profiter d’une prise en main intuitive, sans prise de tête.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Asus ROG Ally Z1.

