La meilleure offre du Black Friday

La période du Black Friday permet de profiter de réductions sur plein de produits, dont les vélos électriques. Le Cowboy S3 est en ce moment en promotion et voit son prix perdre 1100 euros : il est disponible à partir 1 190 euros en ce moment ! Attention : la livraison prendra plusieurs semaines et vous ne pourrez pas être livré avant Noël.

Mise à jour : il reste moins de 500 exemplaires, donc dépêchez-vous !

Acheter un vélo électrique représente un coût important et cela peut se compter en plusieurs milliers d’euros. Heureusement, durant le Black Friday on peut profiter de belles réductions. C’est le cas sur le Cowboy 3 sorti en 2020, puisque son prix est en baisse de 48 %, soit des économies pouvant aller jusqu’à plus de 1000 euros.

Le Cowboy 3, c’est quoi ?

Une autonomie annoncée de 70 kilomètres

Une bonne gestion de l’assistance électrique

Un beau design avec des finitions réussies

Des freins puissants

Habituellement, le Cowboy 3 est vendu à 2 290 euros. Cependant, durant le Black Friday, la marque le vend à seulement à partir de 1190 euros.

Attention toutefois, Cowboy a annoncé qu’il s’agissait de précommandes pour une livraison à partir de janvier 2023 : recevoir son vélo électrique pour Noël ne sera donc pas possible. Aussi, le prix diffère selon le mois de livraison choisi :

Avril 2023 : 1 190 euros

Mars 2023 : 1 290 euros

Février 2023 : 1 390 euros

Janvier 2023 : 1 490 euros (seulement en blanc)

En plus de cette réduction, il est à savoir que des aides régionales pour l’achat d’un vélo à assistance électrique sont disponibles. De quoi réduire encore l’investissement nécessaire pour s’équiper et pourquoi pas se faire plaisir.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Cowboy 3. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Cowboy 3 au meilleur prix ?

Un design vraiment convaincant accompagné d’une bonne expérience utilisateur

Durant notre test de ce vélo à assistance électrique, nous avions noté l’excellente qualité d’assemblage, notamment au niveau des soudures. Les courbes de l’engin donnent un aspect minimaliste et très épuré. Sur le cadre, on trouve des LED qui indiquent le niveau de batterie restante, pour savoir à n’importe quel instant si vous devez la recharger ou non. À l’usage, le Cowboy 3 se révèle très maniable avec un bon équilibre et une souplesse bienvenue. Avec l’assistance électrique, on peut se lancer et arriver très vite à 30 km/h, sans transpirer.

Du côté des roues, on trouve des freins à disque hydrauliques HD-R310, plus faciles à doser que les freins mécaniques. Comme dit lors de notre test : ce sont des freins de qualité. Aussi, on a droit à des pneus de 27,5 pouces et d’une largeur de 42 mm. Il s’agit de pneus slick faits pour la performance, la vitesse et l’adhérence sur les sols secs. Sous la pluie, ça ne sera pas trop glissant tant que l’on ne va pas trop vite. Attention cependant, ce vélo est dénué de suspensions, bien que les roues remplissent leur rôle dans plusieurs situations. De plus, les garde-boue sont désormais intégrés et ne doivent plus être achetés séparément.

Des performances et une autonomie réellement au rendez-vous

Le moteur électrique installé dans la roue a une puissance de 250 W et un couple de 30 Nm. Il permet de nous propulser jusqu’à 25 km/h, pas au-dessus, pour respecter la législation française. En collectant des données en temps réel, Cowboy a réussi à calibrer son vélo pour apporter une puissance électrique proportionnelle aux coups de pédale. Cela offre une accélération agréable et très naturelle.

Le Cowboy 3 est équipé d’une batterie de 360 Wh et de 2,4 kg intégrée dans le tube de selle. Ce qui est vraiment bien, c’est qu’on peut la retirer du vélo : pratique pour la recharger chez soi sans avoir à monter le reste du vélo. Le fabricant assure que son VAE peut effectuer jusqu’à 70 kilomètres en une seule charge, ce qui est possible. Si vous empruntez régulièrement des montées, l’endurance sera évidemment moindre.

La batterie peut être rechargée jusqu’à 500 fois, ce qui correspond à 35 000 kilomètres avant de devoir remplacer l’accumulateur. On a une puissance de 100 W, ce qui permet de charger entièrement la batterie en 3 h 30.

Pour en savoir plus sur ce vélo électrique, n’hésitez pas à consulter notre test du Cowboy 3.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs vélos électriques en 2022 : notre comparatif

Black Friday 2022 : ne ratez pas les meilleures offres !

Le Black Friday n’a pas officiellement commencé, puisque la date du début de l’événement est arrêtée pour le vendredi 25 novembre prochain, mais la plupart des e-commerçants ont d’ores et déjà commencé à partager leurs meilleures offres sous le signe de la Black Week, nom donné à la semaine qui précède le vendredi noir. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.