Voici les meilleurs PC portables (gaming ou non) en promotion pour le Black Friday

Apple MacBook Air M1 : la pomme en soldes

Pourtant sorti il y a plus d’un an, le MacBook Air M1 n’a pas pris une ride et continue de ridiculiser des machines bien plus chères. Vu de l’extérieur il n’a rien de très original, c’est le même très bon laptop qu’Apple nous vend depuis quelques années. La finition est donc impeccable, tout comme le clavier et l’écran.

Mais c’est sous le capot que le MacBook Air casse la baraque. Le processeur Apple M1 est une véritable machine de guerre qui se paye le luxe de très peu consommer. Nous avons ainsi dépassé les 15 heures d’utilisation sans soucis lors de nos tests.

Et si toutes les applications n’ont pas encore basculé en ARM, force est d’avouer que la grande majorité des développeurs ont suivi le mouvement. Et les quelques-uns qui n’ont pas encore sauté le pas peuvent compter sur un émulateur Rosetta 2 qui impressionne.

C’est simple : le MacBook Air M1 n’a tout simplement pas de rival crédible à son tarif. Alors quand il bénéficie d’une réduction il en devient d’autant plus incontournable. On vous en dit plus dans notre test de l’Apple MacBook Air M1.

Asus VivoBook S533 : L’OLED démocratisé

Depuis un peu plus d’un an Asus commence à démocratiser les écrans OLED sur ses ordinateurs portables. Autrefois réservés au très haut de gamme, on les trouve désormais à des tarifs très attractifs et sur des diagonales de plus en plus grandes.

Ainsi ce VivoBook S533 est doté d’un écran de 15,6 pouces OLED. La dalle n’est « que » Full HD, mais c’est amplement suffisant pour la plupart des usages et on doit bien avouer que les noirs ultras profonds et les couleurs vives sont un vrai bonheur au quotidien.

Le reste de la configuration est correct, avec un Core i5 récent et 16 Go de mémoire vive. On n’ira pas jouer avec, mais c’est amplement suffisant pour l’immense majorité des usages d’un PC multimédia.

Vendu seulement 799 € cet Asus S533EA-L1895T OLED affiche des prestations impressionnantes vu son tarif.

Asus TUF Gaming F15 : Jouer sans se ruiner

Les temps sont durs pour les gamers, les composants dédiés aux jeux ont été particulièrement touchés par les pénuries et cela se ressent aussi pour les portables dédiés au jeu. Il est difficile pour ne pas dire impossible de trouver une machine à un tarif raisonnable ces derniers temps.

C’est pourtant ce qu’arrive à nous proposer Asus avec ce TUF Gaming F15. Il embarque en effet une RTX3060 couplée à un Core i5-11400H. Ce n’est clairement pas une configuration qui ira battre des records dans les benchmarks, mais c’est plus que suffisant pour jouer à des titres modernes en Full HD dans des conditions correctes.

Avec des jeux moins gourmands, on pourra même profiter du taux de rafraichissement de 144 Hz de l’écran de 15,6 pouces. Parmi les autres points forts de la machine, on notera les 16 Go de mémoire vive et 512 Go de SSD.

Le tout est proposé pour 1000 € chez Carrefour et cela en fait l’un des meilleurs rapport qualité/prix que nous ayons vus depuis un moment sur ce genre de machine.

Dell XPS 13 2-en-1 : L’ultrabook par excellence

Avec sa série XPS, Dell produit depuis plus de dix ans certains des meilleurs ultra portables du marché. La version actuellement en promotion chez Dell fait partie de la série « 2-en-1 » dotée d’une double charnière permettant d’utiliser l’ordinateur comme une tablette. Ce n’est pas indispensable, mais toujours pratique.

Pour le reste, Dell fait ici un quasi sans-faute. La finition est impeccable tandis que le combo clavier/touchpad est parmi les meilleurs que nous ayons testés. Rien à redire non plus sur l’écran, lumineux et aux couleurs bien réglées.

Entre le Core i7-11800H et la RTX 3050, les performances sont plus que solides, même si la carte graphique s’avère un peu trop légère pour jouer à des jeux récents dans de bonnes conditions. Ajoutez à cela une autonomie solide et vous obtenez une excellente machine.

À 2000 € au lieu de 2500 € elle est certes chère, mais on trouve difficilement mieux dans l’univers Windows.

Microsoft Surface Go 2 10.5 : Une hybride abordable

On ne va pas se mentir, la Surface Go 2 nous avait laissés un peu partagés lors de sa sortie. Si l’on retrouvait le très bon form factor et la qualité de fabrication qui ont donné leurs lettres de noblesse aux Surface tout n’était pas rose.

Les performances du Pentium Gold en particulier sont un peu légères et il ne faudra pas espérer faire plus de que de la bureautique. On apprécie toutefois l’autonomie d’une dizaine d’heures et l’écran d’excellente qualité vu le tarif.

À noter qu’elle est livrée avec Windows 10S par défaut, mais qu’il est possible de basculer vers la version classique en quelques clics pour installer tous les programmes que l’on veut.

À son prix de lancement, la Surface Go 2 était un produit un peu cher pour ses prestations. Vendue 500 € avec une souris elle devient cependant un bon choix pour une petite machine bureautique ultraportable.

Acer ChromeBook CB314 : un bon petit Chromebook à prix mini

Si vous cherchez un PC portable correct à tout petit prix, on trouve difficilement mieux que les Chromebook. Fonctionnant sur le système d’exploitation ultraléger de Google, ces machines sont parfaites pour de la bureautique.

La CB314 proposée ici en est un parfait exemple. Alors certes à ce prix il faut faire des compromis, l’écran n’est pas fantastique et l’on a vu des claviers de meilleure qualité. Mais l’ensemble est solide et les performances plus que correctes pour le tarif. Surtout, l’autonomie est excellente, ce qui en fait un bon choix pour un étudiant fauché.

Elle est ici proposée pour 350 € avec une souris et une housse de transport.

Lenovo Legion 5 : du Ryzen à petit prix

Toujours pour les joueurs, c’est du côté de chez Cdiscount que l’on trouve un intéressant Lenovo Legion 5 a prix cassé. Disponible depuis quelques années, cette gamme offre un châssis certes un peu basique, mais sobre et solide.

Surtout, c’est la configuration embarquée qui est intéressante. Le combo Ryzen 5 5600H et RTX3060 est parfait pour jouer en Full HD tandis que le SSD de 512 Go sera suffisant pour la plupart des joueurs. Les 8 Go de mémoire vive embarquée sont en revanche un peu légers, mais il est aisé d’ajouter une barrette supplémentaire a posteriori.

Vendu 949 € chez Cdiscount, ce Legion 5 à tout pour plaire au prix proposé.

HP Omen 15 : de la puissance à revendre

S’il n’affiche pas la plus grosse réduction de cette sélection, cet HP Omen 15 n’est pas moins intéressant. Il propose en effet une configuration particulièrement musclée. Entre le Ryzen 7 5800H et la RTX 3070, vous n’aurez en effet aucun souci à faire tourner des titres gourmands en 144 Hz.

Au-delà de sa puissance brute, ce PC offre une excellente finition, un clavier confortable et une excellente ventilation. Chose assez rare dans le domaine, il sait rester frais sans pour autant faire le bruit d’un avion au décollage. Son autonomie est également étonnamment bonne pour un modèle gamer.

Puissant, joli et bien fini, cet Omen 15 a tout pour séduire le joueur exigeant. Il passe à 1300 € chez Cdiscount.

