Le Xiaomi Mi 9T est le nouveau smartphone milieu de gamme du constructeur chinois et il fait extrêmement mal aux concurrents de son segment, notamment grâce à son rapport performances/prix imbattable. Pour les soldes d’été 2019 sur Rakuten, on le trouve à 294 euros après avoir appliqué le code promo ETE30. Recevez également 16 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Commercialisé à 389 euros depuis son lancement, le modèle 128 Go du Xiaomi Mi 9T est aujourd’hui disponible à 294 euros en utilisant le code promo ETE30 sur Rakuten, soit une réduction de quasi 100 euros quelques jours après sa sortie.

Avec sa fiche technique aux petits oignons, le Xiaomi Mi 9T compte bien faire de l’ombre à ses concurrents. Son rapport performances/prix est d’ailleurs excellent avec son SoC Snapdragon 730 épaulé par 6 Go de mémoire vive. Il s’agit définitivement du combo le plus puissant adopté sur du milieu de gamme, où sa puissance se rapproche quasiment des puces Kirin 970 du Huawei P20 Pro et Exynos 9810 du Samsung Galaxy Note 9 selon AnTuTu — des flagships de l’année précédente donc.

D’autres arguments sont évidemment présents pour faire pencher la balance : son design borderless dépourvu d’encoche (coucou la caméra pop-up !) et son dos aux multiples reflets à la sauce Honor, son écran AMOLED de 6,39 pouces, ou encore son triple capteur 48 + 13 + 8 mégapixels… qui n’atteint malheureusement pas la qualité de l’excellent Pixel 3a, mais qui apporte une polyvalence très appréciée sur ce segment.

Pour finir en beauté, il possède une autonomie monstrueuse grâce à sa batterie de 4 000 mAh, ce qui est idéal pour tenir plus deux jours en abusant des réseaux sociaux et en utilisant de temps en temps d’autres applications gourmandes. De plus, sachez qu’il intègre un port USB-C et une prise jack 3,5 mm.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Les performances exemplaires du Snapdragon 730

Son design clairement original

Son écran AMOLED de qualité

Et son autonomie plus que confortable au quotidien

En utilisant le code promo ETE30, la version 128 Go du Xiaomi Mi 9T passe à 294 euros sur Rakuten, contre 389 euros habituellement. N’oubliez pas de rejoindre gratuitement le Club R pour bénéficier de 16 euros offerts sur vos prochains achats.

Retrouvez le Xiaomi Mi 9T 128 à 294 euros

Comment suivre les Soldes d’été 2019 ?

Les Soldes d’été sont un événement immanquable pour faire de bonnes affaires avant de partir en vacances. Chaque année, les e-commerçants proposent des remises très intéressantes sur la majorité de leur catalogue. Les soldes se déroulent du 26 juin 2019 au 6 août 2019. Découvrez les dernières offres des Soldes d’été 2019 ou notre sélection des meilleures offres de l’événement sans plus attendre !