Le Honor View 20 fait partie de ses smartphones haut de gamme abordables qu’on ne peut que recommander lors d’une belle promotion. Pendant les Amazon Prime Day 2019, le modèle 6/128 Go du smartphone chinois tombe à 349 euros seulement.

Commercialisé à 549 euros à son lancement, le Honor View 20 est aujourd’hui disponible à 349 euros sur Amazon, soit une économie de 200 euros sur son prix d’origine. Tout simplement le moment idéal pour obtenir un smartphone quasi premium à prix réduit.

En se positionnant sur le segment du haut de gamme abordable, le Honor View 20 profite d’une fiche technique tout simplement excellente, surtout à ce prix. Il embarque un Kirin 980 et 6 Go de mémoire vive pour assurer une fluidité parfaite quelle que soit l’utilisation qu’il en est fait, une grosse batterie de 4 000 mAh et un système de charge rapide efficace pour tenir sur plusieurs jours ainsi qu’un mono capteur de 48 mégapixels accompagné d’un capteur ToF (Time of Flight) qui capture des clichés très satisfaisants — même s’il n’atteint pas la polyvalence souhaité en 2019.

Son design est d’ailleurs plus qu’original. Déjà qu’il est le premier smartphone en France à s’afficher avec une petite bulle sur le coin supérieur gauche de son écran IPS LCD de 6,4 pouces pour remplacer l’encoche, il est également l’un des plus extravagants de l’année 2019 avec son dos aux reflets très réussis, où ces derniers prennent la forme d’un « V » — pour la gamme View, évidemment.

Il faut enfin rassurer les fans de la marque chinoise. Honor a effectivement annoncé qu’il mettra à jour 4 de ses smartphones (dont le View 20) vers Android 10 Q. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du smartphone Honor.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Une fiche technique excellente pour le prix

Son design résolument original

Android 10 Q prévu

Pendant les Amazon Prime Day 2019, le Honor View 20 s’affiche en ce moment à 349 euros — uniquement en bleu et noir.

Retrouvez le Honor View 20 (noir) à 349 euros

Retrouvez le Honor View 20 (bleu) à 349 euros

Amazon Prime Day 2019 : comment profiter des offres ?

Afin de bénéficier des offres, il suffit de disposer d’un abonnement Amazon Prime (gratuit pendant 30 jours sans engagement). Vous pouvez retrouver toutes les offres sur notre guide de Prime Day 2019.

Prime Day est un événement proposé par Amazon chaque année, qui permet aux membres Amazon Prime de bénéficier de nombreuses offres et ventes flash avec des baisses de prix similaires au Black Friday. L’événement se terminera le mardi 16/07 à 23h59, ne perdez pas de temps pour profiter des offres !

Outre les promotions, l’abonnement Prime donne accès au catalogue de VoD de Prime Video, la livraison express toujours gratuite et bien d’autres avantages. Vous pouvez par ailleurs faire bénéficier à deux membres de votre famille des avantages du compte Prime.