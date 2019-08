Le Razer Phone 2 a rarement été aussi abordable qu’aujourd’hui. En effet, ce smartphone spécialement conçu pour les gamers, avec écran 120 Hz et Snapdragon 845 + 8 Go de RAM, est aujourd’hui proposé sous la barre des 500 euros sur Amazon.

Commercialisé à 849 euros à son lancement, le Razer Phone 2 est aujourd’hui remisé à 499 euros sur Amazon, soit une économie de 350 euros sur son prix d’origine. Le rapport qualité/prix du smartphone dédié au gaming a rarement été aussi intéressant.

Le Razer Phone 2 conserve le design rectangulaire de son prédécesseur. On retrouve les mêmes épaisses bordures en haut et en bas autour de l’écran IGZO LCD de 5,72 pouces affichant une définition Quad HD de 2 560 x 1 440 pixels. Ce dernier propose toujours un taux de rafraîchissement de 120 Hz en utilisant la technologie UltraMotion, similaire à Gsync de Nvidia sur PC, mais apporte tout de même quelques améliorations : la luminosité maximale passe de 310 cd/m² à 507 cd/m² et la température des couleurs moyenne passe en dessous des 6 500 K, vers les tons chauds donc, et non le bleu.

Pour faire tourner les jeux, vous pouvez compter sur la puissance du Snapdragon 845 accompagné par 8 Go de mémoire vive. En 2019, cette configuration n’est évidemment pas la plus puissante, mais est toujours excellente pour obtenir de beaux graphismes sur smartphone. De plus, vous pouvez optimiser l’expérience gaming avec « Game Booster », un mode permettant de maximiser les performances du téléphone pendant l’exécution des tâches gourmandes.

Il intègre d’ailleurs une batterie de 4 000 mAh pour jouer durant de longues sessions. L’autonomie est en effet particulièrement bien gérée pour tenir plus de 2 jours sans forcer, d’autant plus que son interface proche d’Android Stock lui permet de réaliser d’importantes économies d’énergie.

Pour faire un tour rapide des nouveautés du Razer Phone 2, on note surtout sa certification IP67, sa compatibilité avec la charge sans fil Qi et son logo supportant Chroma, l’illumination à 16,4 millions de couleurs propulsée par Razer depuis de nombreuses années sur ses produits PC. Retrouvez notre test complet du smartphone pour en savoir plus.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Son écran 120 Hz amélioré

Le mode « Game Booster » pour maximiser les performances

Les nouveautés comme la charge sans fil et la certification IP67

Le Razer Phone 2 est en ce moment disponible à 499 euros sur Amazon, contre 849 euros à sa sortie.

Retrouver le Razer Phone 2 à 499 euros sur Amazon