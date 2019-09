À son lancement, le Xiaomi Redmi Note 7 était considéré comme le maître incontesté du rapport qualité/prix. Aujourd’hui, c’est d’autant plus vrai maintenant qu’il est proposé à 135 euros sur Gearbest dans sa version 4+64 Go. Retrouvez les détails de l’offre ci-dessous.

Avec ses performances élevées et son autonomie au-dessus du lot, le Xiaomi Redmi Note 7 est pour ainsi dire très surprenant pour son prix. Il est aujourd’hui disponible à 135 euros (au lieu de 229 euros sur le Mi Store) en utilisant le code promo GBNOTE732G sur Gearbest, soit une économie de 94 euros sur son prix d’origine.

Si le prochain Xiaomi Redmi Note 8 proposera une belle montée en gamme, son prédécesseur reste aujourd’hui le meilleur smartphone à moins de 200 euros, qui plus est encore plus abordable qu’auparavant. En effet, le Xiaomi Redmi Note 7 propose l’un des meilleurs rapport qualité/prix du marché avec une fiche technique souvent meilleure qu’un smartphone concurrent vendu le double de son prix. Il commence par intégrer un Snapdragon 660 épaulé par 4 Go de mémoire vive, une configuration honorable qui lui permet d’apporter une expérience utilisateur fluide en toutes circonstances, ainsi que la possibilité de faire tourner quelques jeux gourmands.

Il offre par ailleurs une autonomie considérable grâce à sa batterie de 4 000 mAh. Lors de notre test à sa sortie, il est tombé en dessous des 5% après 67 heures d’utilisation, soit près de 3 jours à ne pas se soucier de la recharge. Un score élevé qui le place définitivement en haut du panier des smartphones à recommander pour leur autonomie en 2019. Il faut en revanche préciser qu’il fait moins bien que son légendaire prédécesseur, le Xiaomi Redmi Note 5, pour cause d’un processeur plus énergivore qu’auparavant. La recharge troque toutefois le port microUSB contre de l’USB-C, un bon point donc.

Du côté de la photo, il n’a pas à rougir de ses capacités pour son tout petit prix. Son double capteur de 48 + 5 mégapixels est capable de prendre des clichés très réussis dans la majorité des situations, même si l’on regrette légèrement le manque de polyvalence. Notez d’ailleurs qu’il intègre le capteur Samsung GM1 qui utilise, à l’instar des Sony IMX582 et 586, la technique du pixel binning pour capturer plus de détails.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test détaillé du Xiaomi Redmi Note 7.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Le rapport qualité/prix de plus en plus alléchant

Une autonomie avec un grand A

Une partie photo convaincante avec le capteur GM1

En utilisant le code promo GBNOTE732G, la version 4+64 Go du Xiaomi Redmi Note 7 passe à 135 euros sur Gearbest.

Retrouvez le Xiaomi Redmi Note 7 (4/64 Go) à 135 euros

GBNOTE732G

Si vous n’êtes pas à l’aise avec l’interface MIUI du constructeur, l’alternative Android One est également disponible en promotion. Tout aussi puissant, tout aussi autonome, mais avec plus de polyvalence en photo, la version 4+64 Go du Xiaomi Mi A3 s’affiche à 160 euros sur Gearbest grâce au code promo GBA36401.

Retrouvez le Xiaomi Mi A3 (4/64 Go) à 160 euros

GBA36401

