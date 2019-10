Le Xiaomi Mi 9 Lite est le nouveau membre de la famille du constructeur chinois, aux côtés des Mi 9, Mi 9 SE, Mi 9T et Mi 9T Pro. Commercialisé à 299 euros à son lancement, il est aujourd'hui disponible à 215 euros sur Gearbest, soit une économie de plus de 80 euros sur le prix d'origine du smartphone.

Le Xiaomi Mi 9 Lite est supposé être une version « allégée » de l’actuel fleuron chinois. C’est un smartphone bien équilibré qui propose une fiche technique plutôt solide pour son prix : écran AMOLED équipé d’un capteur d’empreintes digitales intégré, Snapdragon 710 épaulé par 6 Go de mémoire vive, triple capteur photo ou encore batterie de 4 030 mAh.

Le Xiaomi Mi 9 Lite en bref

Son écran AMOLED de bonne qualité

La polyvalence de son triple capteur photo

Une autonomie très confortable au quotidien

Le Xiaomi Mi 9 Lite est aujourd’hui disponible à 215 euros sur Gearbest, soit une économie de plus de 80 euros sur le prix d’origine du téléphone. Il est nécessaire d’utiliser les codes promotionnels ci-dessous pour bénéficier de la réduction.

Le Xiaomi Mi 9 Lite en détail

De par son nom, le Xiaomi Mi 9 Lite est supposé être une version allégée du Xiaomi Mi 9, mais ce n’est que son titre en France. En Chine, le smartphone a été annoncé sous le nom Xiaomi CC9 aux côtés d’un certain CC9e, ce dernier étant plus connu sous l’appellation Mi A3 dans l’Hexagone. Cette version « Lite » ne fait en revanche en aucun cas partie du label Android One, il tourne sous Android 9.0 Pie avec l’interface MIUI 10.

De ce fait, rien de surprenant que les deux smartphones précédemment cités partagent quelques éléments en commun. Tout d’abord, le design est similaire, où l’on retrouve par ailleurs les mêmes effets stylisés au dos. Ensuite, la fiche technique est également quasi identique, notamment avec la présence du même triple capteur 48 + 8 + 2 mégapixels et la même batterie d’une capacité de 4 030 mAh. On apprécie toutefois que son écran AMOLED affiche une définition Full HD+, et non HD+ comme sur le Mi A3.

Il est enfin propulsé par un Snapdragon 710 épaulé par 6 Go de mémoire vive. Cette configuration est amplement suffisante pour profiter d’une expérience utilisateur fluide au quotidien, tout en ayant la possibilité de faire tourner quelques jeux 3D. De plus, la connectique est assez complète : port USB-C, port jack 3,5 mm et slot microSD sont de la partie !

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Mi 9 Lite.

