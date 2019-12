Écran OLED et 4 capteurs photo pour moins de 300 euros avec le Motorola One Zoom

Le prix du Motorola One Zoom pouvait rebuter à sa sortie, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. On le trouve dorénavant à moins de 300 euros sur Amazon, soit une remise estimée à 34 % de son tarif habituel.

Si vous avez un budget de 300 euros pour obtenir un nouveau smartphone à Noël et que votre argument principal est la photo, le Motorola One Zoom saura pleinement vous satisfaire. Ses 4 capteurs offrent la qualité ainsi que toute la polyvalence nécessaire pour capturer de beaux clichés.

En bref

Enfin un écran OLED sur la gamme One

La polyvalence du quadruple capteur photo

L’intégration native de l’assistant Amazon Alexa

Au lieu de 449 euros, le Motorola One Zoom est aujourd’hui disponible à 299 euros sur Amazon, soit une réduction de 150 euros quelques mois après son lancement. De plus, sachez que la livraison est garantie avant Noël.

Le Motorola One Zoom est différent des autres membres de sa gamme, à commencer par le design. En faisant le choix d’intégrer cette fois-ci une dalle OLED de 6,4 pouces, le constructeur n’a pas pu se résoudre à faire un trou dans son écran. Si on peut regretter le retour de l’encoche, on ne peut qu’en revanche apprécier la qualité de l’écran aux contrastes infinis. Une belle montée en gamme en comparaison du LCD donc, d’autant plus la dalle s’équipe également d’un capteur d’empreintes digitales.

En retournant le téléphone, on remarque évidemment le module photo qui intègre 4 capteurs. C’est l’argument principal du One Zoom. Il se compose d’un capteur classique de 48 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 16 mégapixels (117 degrés), un capteur de profondeur de 8 mégapixels ainsi qu’un zoom optique jusqu’à x3 sans perte. La polyvalence est au rendez-vous, tout comme la qualité de l’image grâce à un système de stabilisation optique particulièrement efficace en plein jour (et moins de nuit).

Enfin, il faut savoir que ce modèle ne possède plus la mention Android One. Ceci est simplement dû au fait de l’intégration native d’Alexa dans le téléphone, ce qui permet notamment d’utiliser l’assistant d’Amazon via plusieurs modes : Alexa Hands-Free (mains libres) et Push-to-Talk (en pressant deux fois le bouton d’allumage). Cependant, cela ne l’empêche pas de profiter d’une interface épurée et simplifiée.

De plus, il est performant avec son Snapdragon 675 épaulé par 4 Go de RAM et particulièrement endurant grâce à sa batterie de 4 000 mAh (et les nombreuses optimisations logicielles).

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Motorola One Zoom.

Découvrez notre guide d’achat

Si vous souhaitez découvrir les autres références du constructeur, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs smartphones Motorola en 2019.