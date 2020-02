Smartphone pas cher avec le Xiaomi Redmi Note 6 Pro à 139 euros (batterie offerte)

Le Xiaomi Redmi Note 6 Pro est le successeur d’un smartphone légendaire, avec un rapport qualité/prix encore plus intéressant aujourd’hui. Cdiscount le propose à 139 euros seulement, avec une batterie externe Xiaomi PowerBank offerte.

Successeur de l’excellent Xiaomi Redmi Note 5, ce smartphone reprend la formule gagnante avec de bonnes performances pour un petit prix. C’est aujourd’hui une solution abordable — et encore plus qu’au lancement avec cette promotion — qui conviendra parfaitement pour une utilisation basique au quotidien.

En bref

La même fiche technique que le Redmi Note 5

Avec un design légèrement plus moderne

Et un rapport qualité/prix encore mieux en promo

Au lieu de 199 euros à son lancement, la version 32 Go du Xiaomi Redmi Note 6 Pro est aujourd’hui disponible à 139 euros sur Cdiscount, avec une batterie Xiaomi PowerBank offerte.

Pour en savoir plus 👇

L’excellent Redmi Note 5 a accueilli de nombreux successeurs depuis son lancement en 2018. Le premier d’entre eux a été le Xiaomi Redmi Note 6 Pro à la fin de la même année et il faut dire que les deux smartphones partagent beaucoup de points communs.

En effet, on retrouve presque la même fiche technique, avec notamment un Snapdragon 636 épaulé par 3 Go de mémoire vive. Cette configuration commence à prendre de l’âge, mais ce n’est pas pour autant qu’elle ne permet pas de profiter d’une expérience utilisateur fluide au quotidien. Seuls les jeux 3D sont à éviter. Il embarque également la même capacité de batterie, à savoir 4 000 mAh, pour une autonomie (presque) tout aussi excellente que l’ancien modèle. Comptez 2 jours d’utilisation avant de devoir le recharger — via micro USB.

En ce qui concerne la photo, il intègre le même double capteur principal que le Note 5, mais se différencie pour la partie selfie avec non pas une, mais deux caméras à l’avant. Ce module 20 + 2 mégapixels prend de jolies photos de profil, quand les bonnes conditions sont réunies. Pour un téléphone à ce prix, il ne faut évidemment pas s’attendre à ce qu’il fasse des miracles en basse luminosité.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Redmi Note 6 Pro.

