Le nouveau Xiaomi Redmi Note 9S passe d’ores et déjà sous les 200 euros

Alors que l'on attend toujours une confirmation officielle en France, il est effectivement déjà possible d'obtenir le nouveau Xiaomi Redmi Note 9S à prix réduit. On le trouve actuellement à seulement 193 euros grâce à une vente flash sur Gearbest.

La gamme Redmi Note se lance toujours à un prix très agressif, avec des promotions qui se suivent généralement très vite. C’est aujourd’hui précisément le cas du nouveau Xiaomi Redmi Note 9S qui est dès maintenant disponible à moins de 200 euros alors que l’on attend ce nouveau smartphone chinois aux alentours des 230 euros en France.

En bref

Un design rafraîchissant

La puissance du Snapdragon 720 G

Une grande autonomie (batterie 5 020 mAh)

Par le biais d’une vente flash, le Xiaomi Redmi Note 9S (modèle 64 Go) est aujourd’hui disponible au prix exact de 193 euros sur Gearbest. On trouve le smartphone en trois coloris : gris, bleu et blanc.

La version 128 Go est également disponible en promotion à 212 euros seulement.

Notez qu’il s’agit de la version globale du Xiaomi Redmi Note 9S. Elle est compatible avec la majorité des bandes 4G françaises, dont la B20, mais fait malheureusement abstraction de la B28 / 700 Mhz pourtant indispensable pour les abonnés Free mobile.

Pour en savoir plus 👇

Xiaomi a dévoilé dernièrement plusieurs smartphones, dont le Xiaomi Redmi Note 9S. Il s’agit du remplaçant de l’excellent 8T qui aura la lourde tâche en France – et dans le reste de l’Europe – de revêtir la ceinture de champion du meilleur rapport qualité/prix.

Pour commencer, le design change profondément par rapport à l’ancien modèle, avec d’ailleurs une certaine inspiration pour les nouveaux smartphones de Samsung. On retrouve en effet une bulle centrée en haut de l’écran, comme sur les Galaxy S20. Xiaomi se vante également d’un ratio screen-to-body de 91 %. C’est clairement rafraîchissant pour la gamme Redmi Note.

Le Redmi Note 8T embarquait un Snapdragon 665. Évidemment, le nouveau Redmi Note 9S monte en gamme avec le Snapdragon 720G, une déclinaison gaming pour booster les performances en jeu. Sur le papier, ça promet de faire tourner agréablement la majorité des jeux 3D, tout en profitant d’une expérience utilisateur fluide au quotidien. De même pour l’autonomie qui est considérablement augmentée avec une batterie passant de 4 000 à 5 020 mAh.

Le module photo propose en revanche la même configuration que l’ancien modèle, à savoir un quadruple capteur 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels. Le seul détail vient de la disposition au dos : le carré est définitivement le détail esthétique des smartphones de l’année 2020.

Nous n’avons pas encore réalisé de test complet pour le Xiaomi Redmi Note 9S, mais cela ne saurait tarder. Stay Tuned !

