Amazon offre une remise inédite de 170 euros pour le Motorola One Zoom

Le Motorola One Zoom équipé d'un écran OLED et de 4 capteurs photo n'a jamais été aussi abordable qu'aujourd'hui. Amazon lance une belle promotion qui le fait passer pour la première fois de 449 à seulement 279 euros. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Le Motorola One Zoom est un smartphone milieu de gamme qui a de bons arguments en sa faveur, mais le prix n’était définitivement pas l’un d’eux lors du lancement du smartphone, surtout lorsqu’on le comparait à la concurrence. Aujourd’hui, il devient beaucoup plus abordable grâce à une remise inédite de 170 euros sur son prix d’origine.

En bref

Un écran OLED de qualité

La polyvalence de l’appareil photo

L’intégration native de l’assistant Amazon Alexa

Au lieu de 449 euros, le Motorola One Zoom est actuellement disponible à 279 euros sur Amazon. Cela représente une remise de presque 40 % sur le prix d’origine du smartphone.

Le Motorola One Zoom est différent des autres membres de sa gamme. Il a la particularité d’intégrer nativement l’assistant Amazon Alexa, ce qui ne lui permet pas d’arborer la mention Android One. L’interface utilisateur est tout de même épurée et on retrouve alors des fonctionnalités inédites, comme Alexa Hands-Free (mains libres) et Push-to-Talk (en pressant deux fois le bouton d’allumage).

Il faut savoir ensuite que c’est le premier smartphone de la gamme One de Motorola a embarquer un écran OLED, ici d’une diagonale de 6,4 pouces. C’est appréciable de profiter de cette technologie avec des contrastes infinis sur cette gamme de prix (moins de 300 euros). On retrouve également une encoche discrète ainsi qu’un capteur d’empreintes sous la dalle.

En retournant le téléphone, on remarque évidemment le module photo qui intègre 4 capteurs. C’est l’argument principal du Motorola One Zoom. Il se compose d’un capteur classique de 48 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 16 mégapixels (117 degrés), un capteur de profondeur de 8 mégapixels ainsi qu’un zoom optique jusqu’à x3 sans perte. La polyvalence est au rendez-vous, tout comme la qualité de l’image grâce à un système de stabilisation optique particulièrement efficace en plein jour, mais moins de nuit.

Il est enfin propulsé par un Snapdragon 675, avec 4 Go de RAM, suffisamment performant pour profiter d’une expérience utilisateur fluide au quotidien, avec même la possibilité de faire tourner quelques jeux 3D. De plus, ce smartphone est un bel exemple d’autonomie grâce à sa batterie de 4 000 mAh couplée à de nombreuses optimisations logicielles qui permettent d’économiser de l’énergie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet du Motorola One Zoom dans nos colonnes.

