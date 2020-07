Le Nokia 9 PureView avec ses 5 capteurs photo chute à 229 € seulement

Le Nokia 9 PureView avait surpris le public en étant l'un des premiers smartphones à embarquer 5 capteurs pour la photo. Lancé à 699 euros, il est désormais disponible à seulement 229 euros pendant les soldes d'été 2020.

Présenté officiellement lors du MWC 2019, le Nokia 9 PureView s’est distingué par une solution photographique inédite pour l’époque, mais aussi comme étant le premier smartphone haut de gamme du label Android One en intégrant un Snapdragon 845 à l’intérieur de sa coque. Son prix a depuis bien baissé.

En bref

L’écran pOLED sans encoche

La puissance du Snapdragon 845

La polyvalence de ses 5 capteurs photo

Au lieu de 699 euros à sa sortie, le Nokia 9 PureView est actuellement disponible à seulement 229 euros sur Rakuten grâce au code promo RAKUTEN20. Cela représente une économie de 470 euros, soit 67 % de remise sur son prix d’origine.

Pour en savoir plus 👇

Le Nokia 9 PureView n’est plus tout jeune, mais il reste un bon smartphone à ce prix. Aucun ne sera d’ailleurs aussi polyvalent que lui en photo grâce à son module quintuple capteur (5 caméras de 12 mégapixels). De plus, la qualité n’est pas en reste puisque nous l’avions comparé l’année dernière à celle du Galaxy S10.

Sa dalle pOLED de 5,99 pouces affichant une définition Quad HD+ de 2960 x 1440 pixels à la particularité de n’être obstruée par aucune encoche ni bulle. HMD a d’ailleurs bien optimisé le résultat pour obtenir de beaux contrastes et une luminosité maximale suffisante pour consulter le téléphone en plein soleil.

Du côté des performances, on peut compter sur la puissance du Snapdragon 845 accompagné par 6 Go de mémoire vive. C’est une ancienne configuration haut de gamme, certes, mais qui arrive sans mal à dépasser les performances des smartphones milieu de gamme de 2020 disponibles sur la même tranche de prix. Seule son autonomie fait défaut à cause de sa petite batterie de 3 320 mAh.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Nokia 9 PureView.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Nokia 9 PureView.

