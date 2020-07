L’excellent Oppo Find X2 Pro perd près de 150 euros pendant les soldes

L'Oppo Find X2 Pro, sorti en mars dernier, profite déjà d'une promotion. Il perd près de 150 euros pour atteindre 1 057 euros via Acheter sur Google, contre les 1 199 euros demandés depuis son lancement.

L’Oppo Find X2 Pro surprend par son design avec son dos en cuir, sa fiche technique alléchante… et aussi son prix. Ce dernier est très élevé, mais les soldes permettent aujourd’hui de faire baisser la facture de près de 150 euros grâce à un code promo.

En bref

Un design magnifique

Charge rapide jusqu’à 65 W

Des performances au top du top

Une interface logicielle largement améliorée

À l’origine à 1 199 euros, l’Oppo Find X2 Pro est actuellement disponible à 1 057 euros via Acheter sur Google avec le code PROMOJUILLET8. C’est une promotion à ne pas rater pour l’un des meilleurs smartphones de début 2020.

Si vous n’avez pas besoin d’autant de performances, l’Oppo Find X2 Neo est lui aussi en promotion à 597 euros au lieu de 699 via Acheter sur Google. Ici aussi, il faudra ajouter le code PROMOJUILLET8 lors du paiement.

Pour en savoir plus 👇

Le Find X2 Pro est lancé avec une particularité à son design : il arbore un dos en similicuir. Un changement bienvenu par rapport au classique dos en verre, notamment avec une prise en main plus que plus confortable. En façade, une somptueuse dalle OLED de 6,7 pouces fait place, elle qui porte la promesse de divertir vos yeux de la meilleure des façons avec une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement à 120 Hz.

Seul le petit poinçon pour accueillir la caméra frontale sur son bord supérieur gauche pourrait bouder le plaisir, et encore. S’agissant des caméras d’ailleurs, le Find X2 Pro en compte 3 sur son dos. Allant de l’ultra grand-angle au téléobjectif, le module du smartphone est assez polyvalent et propose une qualité de photo tout à fait correcte, même en basses lumières. Cette partie photo est en plus aidée par une IA pour améliorer la qualité après la prise de vue.

Le Find X2 Pro ne manque ensuite pas de puissance. Il embarque tout simplement les meilleurs composants pour ne manquer de rien, à savoir un Snapdragon 865 épaulé de pas moins de 12 Go de RAM, avec 512 Go de stockage. C’est remarquable, et surtout plus que suffisant pour n’importe quel usage. Notez d’ailleurs que le stockage n’est pas extensible, mais il ne devrait pas forcément y en avoir besoin.

Avoir un smartphone performant, c’est bien, mais seulement si cette puissance ne nuit pas à l’autonomie. Le Find X2 Pro s’équipe d’une batterie de 4 260 mAh et peut endurer une grosse journée sans problème, quels que soient les paramètres utilisés. Son atout vient surtout de sa compatibilité avec la charge rapide jusqu’à 65 W, laquelle lui permet de passer de 10 à 100 % en 30 minutes. On regrette cependant l’absence de charge sans fil sur ce smartphone haut de gamme.

Enfin, notons l’amélioration de l’interface Android d’Oppo : ColorOS 7. Oppo propose (enfin) une interface claire et complète en termes de fonctionnalités. La cerise sur cet excellent smartphone !

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter notre test du Oppo Find X2 Pro.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Oppo Find X2 Pro.

Soldes d’été 2020 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 15 juillet, Frandroid fait les soldes ! Nos spécialistes bons plans sont sur le pont pour sélectionner et vous proposer les meilleures offres tech de l’événement.

Retrouvez notre sélection en direct pour ne rater aucune offre

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Cdiscount ou Fnac/Darty, mais aussi des sélections par thématique, en passant par les objets connectés, les ordinateurs portables, les trottinettes électriques les forfaits mobiles, les téléviseurs 4K et, bien évidemment, des smartphones avec des marques mondialement connues comme Samsung et Apple.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale soldes d’été 2020.