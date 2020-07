Galaxy A21s : l’entrée de gamme de Samsung pour 2020 chute déjà à 157 €

Le Samsung Galaxy A21s est le récent smartphone abordable de la marque coréenne. Son prix passe aujourd'hui de 239 euros à seulement 157 euros grâce à un code promo.

Depuis le renouveau de sa gamme Galaxy A il y a plus d’un an, Samsung fait beaucoup d’efforts pour s’affirmer sur le segment entrée de gamme face à Xiaomi. Son nouveau Galaxy A21s veut justement se rapprocher d’un Redmi Note 9, pour toutefois quelques euros de plus. Cependant, le prix est aujourd’hui bien plus serré entre ces deux smartphones grâce à cette promotion.

En bref

Un design élégant

Une batterie de 5 000 mAh

Une appareil photo polyvalent (4 capteurs)

Au lieu de 239 euros à son lancement, le Samsung Galaxy A21s passe aujourd’hui disponible à 157 euros sur Rakuten en utilisant le code promo RAKUTEN15.

Pour en savoir plus 👇

Comme dit précédemment, le Samsung Galaxy A21s est un smartphone entrée de gamme du géant coréen. Il a pour but d’apporter une solution abordable et agréable à utiliser au quotidien, tout en profitant du savoir-faire de la marque, notamment son excellente interface One UI.

Tout en gardant en tête son prix, c’est un smartphone qui souhaite miser – en tout cas sur le papier – sur une fiche technique presque aussi équilibrée qu’un Redmi Note 9, par exemple. Pour cela, il jure d’une autonomie supérieure à la moyenne avec sa batterie de 5 000 mAh ainsi que d’une grande polyvalence en photo grâce à son quadruple capteur 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels.

Il est ensuite propulsé par un nouveau SoC de chez Samsung, l’Exynos 850, avec 3 Go de mémoire vive. Si l’on ne peut pas encore réellement se prononcer sur l’efficacité de cette configuration, elle devrait au moins permettre au téléphone de fournir une expérience utilisateur fluide au quotidien, connaissant Samsung.

En ce qui concerne son design, ce Galaxy A21s s’inscrit clairement dans l’ère du temps avec son écran borderless de 6,5 pouces percé sur le côté afin de dissimuler une caméra de 13 mégapixels pour les selfies. Point d’AMOLED en revanche, mais une dalle IPS TFT affichant une définition HD+ de 1 600 x 720 pixels. Le capteur d’empreintes se loge d’ailleurs au dos du téléphone.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy A21s.

Soldes d’été 2020 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 15 juillet, Frandroid fait les soldes ! Nos spécialistes bons plans sont sur le pont pour sélectionner et vous proposer les meilleures offres tech de l’événement.

Retrouvez notre sélection en direct pour ne rater aucune offre

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Cdiscount ou Fnac/Darty, mais aussi des sélections par thématique, en passant par les objets connectés, les ordinateurs portables, les trottinettes électriques les forfaits mobile, les téléviseurs 4K et, bien évidemment, des smartphones avec des marques mondialement connues comme Samsung et Apple.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale soldes d’été 2020.