À peine sorti, le Samsung Galaxy A21s est déjà en promotion

Le nouveau smartphone entrée de gamme de Samsung, le Galaxy A21s, est au rabais seulement quelques semaines après sa sortie ! Au lieu d'être proposé à 239 euros, Amazon l'affiche à 219 euros. Une bonne occasion de s'offrir un très bon smartphone abordable.

Samsung tente depuis quelques années de redorer le blason de ses smartphones entrée de gamme. La gamme A nous a donc offert de très bons produits et le modèle le plus abordable de la dernière salve en date, le A21s, est proposé à 219 euros sur Amazon au lieu de 239.

En bref

L’écran poinçonné

La grande batterie 5000 mAh

OneUI, l’excellente surcouche Android de Samsung

Le Samsung Galaxy A21s est disponible à 219 euros sur Amazon au lieu de 239 euros dans ses trois coloris : Noir, Blanc et Bleu. Amazon vous offre également un bon d’achat de 5 euros à utiliser pour de futurs achats.

Pour en savoir plus 👇

Avec ce 21s, Samsung a voulu continuer de s’aventurer sur le terrain du design de ses derniers flagships. On retrouve donc un module photo vertical à l’arrière, mais surtout un écran poinçonné. Un style de design plus souvent associé à des smartphones haut de gamme et le voir apparaître sur un appareil bien plus abordable est une bonne nouvelle !

Le smartphone intègre le nouveau SoC Exynos 850 couplé à 3 Go de mémoire vive. Une configuration qui ne vous permettra pas de réaliser des tâches ultra gourmandes, mais qui devrait faire largement l’affaire pour une utilisation classique quotidienne et pour un peu de jeu. Alimenté par la batterie de 5 000 mAh, vous devriez pouvoir largement dépasser une journée d’utilisation.

Ajoutons à cela Android 10 avec l’excellente surcouche OneUI. Samsung a parfaitement travaillé cette interface qui offre une fluidité exemplaire, corrige certains problèmes d’Android tout en rajoutant quelques petites fonctionnalités.

Le Galaxy A21s intègre un quadruple capteur qui, bien qu’il ne soit évidemment pas au niveau des cadors du marché, propose des clichés plus que satisfaisants et les capteurs ultra grand-angle et macro offrent une bonne polyvalence au smartphone.

D’autres offres

Si cette offre d’Amazon n’est plus disponible, jetez un coup d’œil au tableau ci-dessous qui vous proposera les meilleures offres pour ce Samsung Galaxy A21s.

Notre guide d’achat

Vous hésitez encore et vous ne savez pas si ce Galaxy A21s est fait pour vous, rendez-vous sur notre guide d’achat des meilleurs smartphones à moins de 300 euros ou même 200 euros.