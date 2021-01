[…] Le Xiaomi Mi 10 est enfin à un prix acceptable grâce aux soldes 2021 […]

Le Mi 10 est le smartphone haut de gamme de Xiaomi en 2020, très critiqué pour son prix élevé. Ce n'est certainement plus le cas pendant les soldes d'hiver 2021, puisqu'il passe de 799 à 579 euros sur Rue du Commerce.

Le Xiaomi Mi 10 a tout pour plaire. De son bel écran incurvé sur les côtés jusqu’à sa puissance élevée, il coche absolument toutes les cases d’un bon smartphone premium. Cependant, son prix de lancement n’a pas plu au plus grand nombre, mais les soldes permettent aujourd’hui la réconciliation grâce à une réduction inédite de 220 euros.

En bref

L’écran OLED borderless et incurvé

L’incroyable puissance du Snapdragon 865

L’appareil photo équipé d’un capteur 108 mégapixels

Au lieu de 799 euros, le Xiaomi Mi 10 avec 256 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à 579 euros sur Rue du Commerce après avoir utilisé le code promo 20SUPP.

Pour en savoir plus 👇

Le Xiaomi Mi 10 propose un design parfaitement maîtrisé et agréable en main. Son écran AMOLED de 6,67 pouces aux bords incurvés apporte une touche moderne qui signe définitivement l’appartenance du Mi 10 au segment premium. De plus, la dalle est compatible HDR10+ et propose un taux de rafraîchissement à 90 Hz.

Il est ensuite propulsé par le Snapdragon 865 (compatible 5G) épaulé par 8 Go de mémoire vive. C’est tout simplement l’une des configurations les plus puissantes de la sphère Android, où absolument tous les jeux gourmands se lisent sans effort et de manière optimale. En ce qui concerne l’autonomie, elle est correcte grâce à sa batterie de 4 780 mAh pour environ 2 jours d’utilisation. On apprécie aussi la charge rapide jusqu’à 30 W pour recharger le smartphone en une heure seulement, ainsi que la compatibilité charge sans fil et sans fil inversée.

Au niveau de la photo, il embarque un appareil équipé de quatre capteurs, dont un de 108 mégapixels. Cela apporte une grande polyvalence, en passant par le mode portrait, ultra grand-angle et macro, tout en ayant une belle qualité d’images. Il a d’ailleurs la particularité de bien gérer les différentes plages dynamiques et d’offrir un résultat souvent proche de la réalité, même si l’on regrette que le constat n’est pas le même à la nuit tombée.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Mi 10.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Mi 10.

Soldes 2021 : tout savoir

Dates : quand se déroulent les Soldes d’hiver 2021 ?

Les Soldes d’hiver 2021 ont été reportés au mercredi 20 janvier 2021 à 8h jusqu’au mardi 16 février prochain. Les e-commerçants proposeront comme chaque année plusieurs démarques qui se dérouleront chaque semaine sur la journée du mercredi.

Soldes : comment être informé des nouvelles offres ?

Frandroid réalisera une couverture spéciale des Soldes Tech durant toute la période de l’événement. Nous sélectionnons uniquement et indépendamment les meilleurs bons plans des Soldes d’hiver dès leur disponibilité en vous présentant en toute transparence ce qui a acté notre choix.

Vous pouvez également retrouver la sélection des meilleures offres des Soldes par Numerama.

