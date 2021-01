Le récent Samsung Galaxy A42 5G est déjà moins cher grâce à ce code promo spécial soldes

La 5G était attendue sur des smartphones plutôt onéreux. Samsung a voulu changer la donne en lançant son Samsung Galaxy A42, compatible avec la nouvelle génération de réseau mobile, à moins de 350 euros. Grâce à un code promo spécial pour les soldes, il devient encore moins cher en passant à 329 euros sur Cdiscount.

Samsung met les bouchées doubles pour proposer des smartphones milieu de gamme performants et plus abordables que ses modèles premium. Ainsi, la série Galaxy A s’est récemment agrandie avec l’arrivée du Galaxy A42, qui est en plus compatible 5G. Plutôt étonnant sur du milieu de gamme, mais on ne va certainement pas s’en plaindre. D’autant plus que grâce à un code promo, le prix de ce smartphone chute sous les 330 euros.

Un écran OLED de 6,6 pouces

De la 5G plus abordable

Une autonomie excellente

Lancé à 349 euros, le Samsung Galaxy A42 5G est désormais disponible à 329 euros sur Cdiscount grâce au code promo 20EUROS.

Avec son Galaxy A42 5G, Samsung a misé sur l’originalité avec un dos en plastique comportant un dégradé de gris. Les bordures d’écran sont plutôt fines, et un capteur frontal vient se nicher dans l’encoche en forme de goutte d’eau. Le smartphone intègre une dalle Super AMOLED de 6,6 pouces, d’une définition de 1 600 x 720 pixels (soit HD+). OLED oblige, on aura droit à des contrastes infinis, des couleurs riches et des noirs profonds, ce qui nous aidera à nous consoler de l’absence de Full HD+.

Côté performances, la marque coréenne a choisi de troquer le SoC Helio P65 de MediaTek que l’on retrouvait dans le Galaxy A41 contre le processeur 750G de Qualcomm. La puce est équipée pour la 5G, ce qui est tout à fait intéressant sur cette gamme de prix, mais elle se veut aussi taillée pour le gaming (d’où le « G »). Le smartphone aura toutefois un peu de mal à supporter les jeux 3D très gourmands ; il faudra donc privilégier des jeux plus soft pour éviter les ralentissements. Autrement, malgré quelques petites lenteurs au lancement des applications, la navigation web sera bien fluide.

Concernant la photo, le Galaxy A42 5G assure des clichés à la qualité très satisfaisante, avec notamment une restitution fidèle des couleurs dans de bonnes conditions lumineuses. En matière de module photo, la marque n’a pas fait les choses à moitié : le smartphone propose au total quatre capteurs à l’arrière : un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur de profondeur de 5 mégapixels et un objectif macro de 5 mégapixels. De nuit, les clichés comporteront suffisamment de détails si un éclairage est présent.

Enfin, l’autonomie est excellente grâce à une batterie de 5 000 mAh. Lors de notre test, le smartphone est passé de 97 % à 4 % de batterie en 24 heures, et ce, avec une utilisation intensive. En bref, vous pourrez utiliser le Galaxy A42 pendant une journée et demie sans souci, voire deux jours si vous modérez un peu plus votre usage.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy A42 5G.

Soldes 2021 : tout savoir

Dates : quand se déroulent les Soldes d’hiver 2021 ?

Les Soldes d’hiver 2021 ont été reportés au mercredi 20 janvier 2021 à 8h jusqu’au mardi 16 février prochain. Les e-commerçants proposeront comme chaque année plusieurs démarques qui se dérouleront chaque semaine sur la journée du mercredi.

Soldes : comment être informé des nouvelles offres ?

Frandroid réalisera une couverture spéciale des Soldes Tech durant toute la période de l’événement. Nous sélectionnons uniquement et indépendamment les meilleurs bons plans des Soldes d’hiver dès leur disponibilité en vous présentant en toute transparence ce qui a acté notre choix.

Vous pouvez également retrouver la sélection des meilleures offres des Soldes par Numerama.

Pour ne manquer aucune offre, pensez à nous suivre sur notre Twitter Frandroid Bons Plans et d'activer les notifications afin de ne rien louper !