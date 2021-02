Le Samsung Galaxy A31 passe sous les 200 euros à l’occasion des soldes

Dans la catégorie des bons smartphones à moins de 200 euros, on peut dorénavant vous proposer le Samsung Galaxy A31. Pour les soldes d'hiver 2021, son prix passe de 299 à seulement 189 euros via un code promo sur Cdiscount.

Le Samsung Galaxy A31 est un smartphone qui cherche à faire concurrence aux marques telles que Xiaomi ou Realme sur le segment de l’entrée de gamme. S’il est de base plus cher que ses rivaux chinois, cette réduction de 110 euros pour les soldes le ramène cependant au même prix que les autres.

En bref

Une batterie de 5 000 mAh

Un écran Super AMOLED de 6,4″

L’interface One UI avec Android 10

Au lieu de 299 euros à son lancement, le Samsung Galaxy A31 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement à 189 euros sur Cdiscount en utilisant le code promo 10EUROS.

On le trouve également à 199 euros chez Darty, Boulanger et Amazon.

Pour en savoir plus 👇

Le design du Samsung Galaxy A31 s’inscrit clairement dans ce qui est de plus basique pour un smartphone entrée de gamme, avec des formes arrondies, un dos en plastique et un écran borderless avec encoche. Il reste cependant agréable en main et peut se montrer assez résistant face aux chocs.

Par rapport aux autres sur la même tranche de prix, il a tout de même le mérite d’intégrer une belle dalle Super AMOLED de 6,4 pouces. Le résultat est évidemment excellent grâce aux contrastes infinis, même si l’on ne retrouve pas un taux de rafraichissement placé au-dessus de la barre des 60 Hz. Il possède même un capteur d’empreintes digitales sous l’écran, assez réactif d’ailleurs.

Le smartphone de Samsung ne peut en revanche pas se vanter d’être aussi performant qu’un smartphone Xiaomi disponible sur la même tranche tarifaire que lui en embarquant le SoC MediaTek Helio P65 avec 4 Go de mémoire vive. Cette configuration montre ses limites avec les jeux 3D alors que son concurrent chinois est bien meilleur dans le domaine. Mais ce n’est peut-être pas la puissance que vous recherchez, mais plutôt l’expérience utilisateur et vous serez tout simplement comblé avec l’excellente interface One UI basée sur Android 10.

On ne va ensuite pas s’attarder sur la partie photo du Galaxy A31, car elle n’a rien de surprenante. Polyvalente grâce à 4 capteurs, avec une bonne qualité de jour, mais beaucoup moins de nuit. Le smartphone va surtout impressionner pour sa grosse autonomie en embarquant une batterie de 5 000 mAh, ce qui annonce au moins 2 jours d’utilisation sur le papier. La charge rapide jusqu’à 15 W est également de la partie via son port USB-C.

Nous n’avons pas encore testé le Galaxy A31, mais retrouvez notre guide des meilleurs smartphones Samsung pour le comparer avec d’autres.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy A31.

Soldes 2021 : tout savoir

Dates : quand se déroulent les Soldes d’hiver 2021 ?

Les Soldes d’hiver 2021 ont été reportés au mercredi 20 janvier 2021 à 8h jusqu’au mardi 16 février prochain. Les e-commerçants proposeront comme chaque année plusieurs démarques qui se dérouleront chaque semaine sur la journée du mercredi.

Soldes : comment être informé des nouvelles offres ?

Frandroid réalisera une couverture spéciale des Soldes Tech durant toute la période de l’événement. Nous sélectionnons uniquement et indépendamment les meilleurs bons plans des Soldes d’hiver dès leur disponibilité en vous présentant en toute transparence ce qui a acté notre choix.

Vous pouvez également retrouver la sélection des meilleures offres des Soldes par Numerama.

Pour ne manquer aucune offre, pensez à nous suivre sur notre Twitter Frandroid Bons Plans et d’activer les notifications afin de ne rien louper !