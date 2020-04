Sosh lancera un forfait mobile inédit jeudi à 9h : 80 Go pour 14,99 €

La branche de Orange officialisera pour la première fois un forfait avec un volume de donnée 4G supérieur aux 50 Go proposées historiquement, le tout avec un prix revu à la baisse.

Depuis quelque temps maintenant, B&You et RED proposent des forfaits avec un prix qui ne bouge pas après la première année d’abonnement. Sosh avait commencé à tester le format autour d’une offre inédite avec une nouvelle offre à 14,99 euros par mois sans limites. Le jeudi 16 avril à 9h, l’opérateur sans engagement améliorera cette offre pour lui conférer un volume de donnée supérieure à toutes les offres historiquement proposées par Sosh : 80 Go.

L’infrastructure Orange à petit prix

Avec 80 Go de 4G en France et 8 Go en Europe

Le tout via une offre sans engagement et sans prix qui double

Le forfait mobile Sosh 80 Go à 14,99 euros par mois (même après un an) est disponible jusqu’au 27 avril 2020 à 9h. Les cartes SIM sont expédiées via Chronopost en ce moment afin de bénéficier d’une livraison plus rapide.

Sosh a créé la surprise avec une nouvelle offre en série limitée qui a la particularité de proposer un prix qui — à notre grande surprise — n’augmentera pas lors de son passage à la deuxième année : une première pour celui qui se cache derrière l’opérateur historique en France. Comme d’habitude, ce forfait mobile donne accès aux appels, SMS, MMS illimités en France Métropolitaine. Sosh a prévu d’améliorer ce forfait en revoyant le volume de donnée à la hausse.

Il s’élève donc à 80 Go dans l’Hexagone, également une première pour l’opérateur low-cost. C’est un montant de data plus que suffisant pour regarder des vidéos en streaming, jouer en ligne ou encore partager sa connexion (si nécessaire), tout en profitant d’un débit optimal grâce aux infrastructures d’Orange, le réseau mobile numéro 1 en 2019 selon l’ARCEP. Notez qu’au-delà, le débit est néanmoins réduit en France et en Europe jusqu’à la réactualisation de votre abonnement mensuel afin d’éviter le hors-forfait.

Depuis l’Europe et les DOM, vous avez également droit aux appels, SMS, MMS illimités depuis ces zones vers la France, ou l’inverse. Cependant, l’enveloppe 4G est de 8 Go. Enfin, pour les utilisateurs de montres connectées compatibles 4G, Sosh propose toujours en fil rouge les premiers 3 mois d’essai de l’option eSIM sans engagement.

En souscrivant à l’offre, vous avez la possibilité de conserver votre numéro de téléphone mobile et résilier automatiquement votre ancien contrat. Il suffit d’appeler le serveur vocal au 3179 pour obtenir le numéro RIO de votre ligne par SMS. Il faudra ajouter 10 euros à la première facture pour obtenir votre nouvelle carte SIM.

