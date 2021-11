Suivez le Black Friday en live sur le Twitch de Frandroid le 26/11

À l'occasion du Black Friday, nous serons en direct sur Twitch pour commenter les offres et les produits en promotion. Plusieurs journalistes se relayeront devant la caméra pour vous donner leur avis.

Difficile d’y échapper. Toujours plus long, toujours plus important, le Black Friday s’étale cette année sur près de deux semaines ! Les offres pleuvent et les produits high-tech sont évidemment parmi les plus prisés. À cette occasion, notre équipe s’est bien évidemment mobilisée pour trier les meilleures offres et vous les présenter sur Frandroid.com, mais nous avons également décidé cette année de vous proposer une version live de l’évènement !

Ce vendredi 26 novembre, les journalistes de Frandroid sur notre chaîne Twitch pour discuter avec vous de tous les bons plans du jour. De 8 heures à 14 heures, retrouvez-nous sur twitch.tv/frandroidlive pour faire le point sur les meilleures offres.

Du matin jusqu’en début d’après-midi

Guillaume chaussera pour l’occasion la casquette de maître de cérémonie dès 8 heures pour commencer à faire le point sur le Black Friday et il sera rejoint dès 8h30 par Cassim. Vous pourrez évidemment leur poser toutes les questions qui pourraient vous traverser l’esprit afin de vous aider à faire le bon choix et à craquer sur l’offre qui correspond le plus à votre besoin.

Cette émission spéciale perdurera jusqu’en début d’après-midi et verra défiler bon nombre des journalistes de la rédaction. N’hésitez pas à passer voir ce qu’il s’y dit.

