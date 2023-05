Samsung Galaxy A34 : le smartphone parfait pour ne pas se prendre la tête

Le Galaxy A34 de Samsung a fait ses preuves en tant que smartphone équilibré, simple et au rapport qualité/prix alléchant. C'est pourquoi on vous le recommande si vous cherchez tout simplement une valeur sûre pour un budget modéré.

Samsung Galaxy A34 L'équilibre et la simplicité Samsung

Vous cherchez un nouveau téléphone ? Vous n’avez pas envie de vous prendre la tête, de comparer différents modèles pendant des heures, d’hésiter, d’avoir peur de vous tromper ? Si vous êtes dans cette situation, nous avons la solution : le Galaxy A34 de Samsung. C’est une valeur sûre, le milieu de gamme équilibré par excellence, celui où vous êtes certains de ne pas vous tromper ni de regretter.

Au cours du test du Galaxy A34, nous avons pu confirmer ce que nous soupçonnions, connaissant Samsung : ce smartphone est un modèle de simplicité et d’équilibre. Nous l’avons d’ailleurs recommandé dans notre sélection des meilleurs smartphones à moins de 400 euros, dans celle des téléphones Samsung, ainsi que dans le guide des téléphones les plus durables.

Pourquoi choisir le Samsung Galaxy A34 ?

Pour le moment, le A34 est une référence à un peu moins de 400 euros, c’est-à-dire le cœur du milieu de gamme. On vous explique tout de suite les principales raisons qui pourraient vous pousser à le choisir.

Pour son superbe écran

C’est l’atout majeur de ce téléphone, celui qui saute aux yeux : son grand écran Amoled. Comptez sur une dalle de 6,6 pouces, rafraichie à 120 Hz et donc très fluide, en FHD+. La luminosité maximale est excellente (jusqu’à 1000 cd/m²). Il dispose en outre d’une excellente couverture colorimétrique, digne d’un smartphone haut de gamme. Clairement, sur ce point, Samsung fait fort. Si vous aimez regarder des contenus vidéos sur votre téléphone, ce sera idéal.

Pour l’expérience logicielle agréable et durable

Autre point sur lequel Samsung parvient encore et toujours à se démarquer : l’interface. One UI est un des OS les plus poussés et les plus agréables à utiliser, maintenant que les animations sont plus rapides. En plus de cela, Samsung a depuis peu rallongé la durée des mises à jour, ce qui est un avantage considérable pour qui veut conserver son smartphone le plus longtemps possible. Sur la A34, vous avez donc droit à quatre ans de mises à jour majeures d’Android, et cinq ans de patch de sécurité : un record dans l’univers Android — et plus que sur les smartphones Pixel. En prenant soin de votre téléphone, il pourra vous accompagner pendant de longues années, et à l’heure où l’on se soucie de notre empreinte carbone, il s’agit d’un bon point.

Pour faire de jolies photos facilement

Si le Galaxy A34 n’est certes pas au niveau du Pixel 6a ni du Pixel 7a, qui sont les rois en la matière, il se défend tout à fait dans sa gamme de prix, notamment face aux marques chinoises. Encore une fois, le maitre mot est « équilibre » : le capteur principal fait du bon boulot. Les clichés sont globalement précis, avec une colorimétrie vive qui met la scène en avant. Pour son prix, il se défend, et tout est globalement satisfaisant, du mode portrait à l’ultra grand angle. Si vous voulez saisir quelques scènes de vie, prendre des photos en vacances, des selfies de temps en temps, le tout en automatique, le A34 vous apportera entière satisfaction.

Samsung Galaxy A34 : les quelques points faibles à savoir

Ce n’est pas forcément un point faible, mais soyez conscients que le A34 est un grand format avec son écran de 6,6 pouces, sans compter qu’il arbore des bordures assez épaisses autour de l’écran, ce qui augmente sa taille. On aurait d’ailleurs préféré un poinçon plutôt qu’une goutte d’eau pour la caméra frontale — mais ça ne gênera pas tout le monde. En outre, comme toujours chez Samsung, la recharge plafonne à 25 W, ce qui est un peu léger en 2023.

Le Samsung Galaxy A34 est fait pour vous si :

Vous n’avez pas envie de vous prendre la tête sur le choix d’un téléphone

Vous voulez un grand et bel écran

Vous cherchez un smartphone qui vous durera plusieurs années

Vous préférez faire confiance à une marque bien installée

Vous voulez une bonne autonomie



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy A34 au meilleur prix ?

