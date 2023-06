Xiaomi Redmi Note 12 5G : le meilleur smartphone pas cher à recommander

Le tout nouveau Xiaomi Redmi Note 12 5G était attendu au tournant après une génération déjà satisfaisante sur le plan du rapport qualité/prix. Ce dernier ne déçoit pas et c'est pourquoi Frandroid vous recommande le Xiaomi Redmi Note 12 5G si vous cherchez un smartphone pas cher.

Xiaomi Redmi Note 12 5G Le meilleur smartphone pas cher de 2023

Depuis le début d’année, les constructeurs de smartphones font la part belle aux appareils haut de gamme. Même Xiaomi y est allé de son navire amiral avec le Xiaomi 13 Pro. Le marché des appareils à l’excellent rapport qualité/prix était quant à lui un peu sevré. La gamme des Redmi Note 12 de la marque chinoise vient finalement compenser cette anomalie. Lors de notre test, le Xiaomi Redmi Note 12 5G a en effet obtenu la note de 8/10.

C’est pourquoi le produit se place immédiatement parmi les meilleurs smartphones de 2023. En effet, au regard des prestations proposées et de son prix de départ, il est l’une des meilleures affaires sur le marché. Il figure aussi parmi les meilleurs smartphones à moins de 300 euros du marché grâce à son bon positionnement tarifaire. Par le jeu des promotions, il pourra même finir par devenir un téléphone à moins de 200 euros. Enfin, comme sa dénomination Redmi l’indique, l’appareil se place dans le (vaste) catalogue des smartphones Xiaomi.

Pourquoi choisir le Xiaomi Redmi Note 12 5G ?

À l’instar de beaucoup de smartphones sortis en 2023, le Redmi Note 12 5G a subi une petite inflation au niveau du prix. En comparaison avec le Xiaomi Redmi Note 11 commercialisé à 199 euros, la nouvelle génération était commercialisée à 299 euros, mais se trouve maintenant autour de 270 euros. Pour autant, le téléphone est intéressant et nous allons vous détailler les raisons qui pourraient vous faire acheter le Redmi Note 12 5G.

Pour son bel écran

Lancé à moins de 300 euros, on pourrait s’attendre à ce que le téléphone soit une suite de concessions pour donner une fiche technique homogène. Il n’en est rien puisque le Redmi Note 12 5G se paie de luxe de proposer une dalle Oled de 6,67 pouces, impensable à ce prix-là ! Vous avez même droit à un rafraîchissement de 120 Hz pour fluidifier la navigation. La luminosité est à 668 cd/m2 avec des couleurs d’excellente facture.

Pour ses performances globales

Au niveau de l’animation, le Xiaomi Redmi Note 12 5G s’appuie sur une Snapdragon 4 Gen 1. Un processeur milieu de gamme couplé à une configuration minimale de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il y a même la possibilité de glisser une carte micro-SD pour étendre le tout à 1 To. Lors de nos essais, le smartphone s’est montré particulièrement performant sur des titres comme Genshin Impact même si quelques lags sont à noter — sans que cela soit vraiment dérangeant. Au quotidien, le téléphone est plus fluide que sa concurrence au même prix.

Pour son rapport qualité/prix

Dans le reste de la fiche technique, le Xiaomi Redmi Note 12 5G ne se démarque pas particulièrement de la concurrence. Notez tout de même que la construction du smartphone est bonne sans faire de folies. Les finitions sont correctes et la prise en main assurée. Même la partie photo offre plusieurs garanties au quotidien sans en mettre plein les mirettes. Au prix de 269 euros, le Redmi Note 12 5G est très intéressant sur le plan du rapport qualité/prix.

Le point faible du Xiaomi Redmi Note 12 5G

Bien entendu, pour moins de 300 euros ce n’est pas le smartphone parfait, loin de là. On pourrait lui reprocher quelques lenteurs en jeu, un design pas très recherché ou même la présence d’un capteur macro inutile. C’est toutefois au niveau de l’autonomie que le téléphone pêche. Ce dernier ne peut tenir qu’une journée (tout juste) avant de céder. La charge de 33W n’est pas totalement suffisante pour compenser, puisque le passage à 100 % se fait en 1 h 10, ce qui est correct sans être exceptionnel.

Le Xiaomi Redmi Note 12 5G est fait pour vous si :

Vous êtes à la recherche d’un smartphone à moins de 300 euros

Vous voulez un bel et grand écran Oled

Vous souhaitez jouer à des jeux sans trop de soucis

Vous n’êtes pas trop regardant sur l’autonomie



