FrandroidOffreMoi une manette PS5 et PC

Vous pouvez gagner une manette Scuf Reflex pour PS5 et PC en participant à notre concours #FrandroidOffreMoi qui rythme notre calendrier de l'Avent. ,Voici comment tenter votre chance.

On continue de se faire plaisir avec le calendrier de l’Avent et le concours #FrandroidOffreMoi ! Cette fois-ci, pour la 18e case qu’on ouvre, c’est une manette de jeux Scuf Reflex que vous pouvez gagner. On vous explique comment participer sur nos réseaux sociaux.

Jour 18 : une manette Scuf Reflex

La manette Scuf Reflex est pensée pour la PlayStation 5, mais fonctionne aussi sur PC. Nous avons eu l’occasion de la tester et elle sait se montrer très séduisante par ses personnalisations à foison, les grips ajoutés et la prise en main agréable.

Nous regrettions cependant un prix trop élevé. Ce détail peut-être complètement oublié, car vous pouvez l’obtenir gratuitement avec notre concours.

Comment gagner cette manette PS5 et PC

Sur Twitter

Pour participer sur Twitter, publiez un tweet en écrivant « #FrandroidOffreMoi une Scuf Reflex », retweetez et likez notre publication et suivez les comptes de Frandroid et de Corsair France.

Sur Instagram

Tentez aussi votre chance sur Instagram. Pour cela, taguez deux amis que vous êtes sûr de battre à n’importe quel jeu, partagez le concours en story et abonnez-vous à Frandroid et Corsair France.

Sur Facebook

Pour essayer de remporter ce lot via Facebook, il faut nous dire à quel vous jouerez une fois la Scuf Reflex en votre possession.

Le 26 décembre se tiendra le tirage au sort pour connaître les gagnants.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.