Samsung The Premiere 7 et 9 : plus de luminosité, un son plus immersif et une grosse dose d’IA

Samsung Electronics vient de dévoiler sa nouvelle gamme de projecteurs ultra courte focale The Premiere 9 et The Premiere 7, conçus pour offrir une expérience cinéma immersive à domicile. Embarquant une nouvelle puce IA, ils promettent des images encore plus belles que les précédents modèles jusqu’à 130 pouces.

The Premiere 9

Le géant sud-coréen renouvelle sa gamme de vidéoprojecteurs à ultra courte focale avec source laser. Le modèle The Premiere 9, le plus haut de gamme, utilise un système laser triple pour une précision des couleurs et une luminosité accrues. Selon la marque, il offre une couverture impressionnante de 154% de la gamme de couleurs DCI-P3, tandis que le The Premiere 7 atteint 100%. Les deux modèles sont compatibles HDR10+ et délivrent des images éclatantes même dans des environnements lumineux.

Avec une luminosité maximale de 3450 Lumens ISO pour le The Premiere 9 2024 (contre 2800 Lumens pour la précédente version SP-LSP9T dont vous pouvez lire notre test complet) et 2500 Lumens ISO pour le The Premiere 7 2024 (contre 2200 Lumens pour l’ancienne mouture SP-SP7T dont vous pouvez lire notre test complet), ces projecteurs promettent des visuels dynamiques et contrastés.

Des fonctionnalités intelligentes pour optimiser l’image

Pour ces nouveaux modèles, Samsung a intégré des technologies d’amélioration d’image basées sur l’intelligence artificielle. L’Upscaling IA permet ainsi d’afficher tout contenu avec une définition Ultra HD 4K, quelle que soit sa qualité d’origine. Il n’est donc pas question ici d’une matrice Ultra HD 4K native. De son côté, la nouvelle technologie Vision Booster ajuste automatiquement la luminosité et le contraste en fonction des conditions d’éclairage ambiantes.

The Premiere 9 // Source : Samsung

Pour compléter l’expérience visuelle, les projecteurs The Premiere intègrent des systèmes audio performants. Le modèle 9 est équipé d’un système 2.2.2 canaux de 40W avec deux haut-parleurs orientés vers le haut (contre 4.2 canaux sur le précédent), tandis que le modèle 7 dispose d’un système 2.2 canaux de 30W (comme le précédent). On peut compter sur une compatibilité avec le format Dolby Atmos sur les deux appareils.

Une plateforme de divertissement complète

À l’image des TV de la marque, les nouveaux The Premiere fonctionnent sous le système d’exploitation Samsung Tizen OS Home. Celui-ci donne accès à une large gamme de services de streaming comme Netflix, YouTube ou Amazon Prime Video, par exemple. La fonction Custom Ambient permet même de projeter des décorations personnalisées lorsque le projecteur n’est pas utilisé pour visionner du contenu. Les deux modèles devraient ainsi profiter de 7 ans de mises à jour du système.

Côté design, pas de grande révolution puisqu’il n’est quasiment pas possible de distinguer les anciennes versions des nouvelles si ce n’est que ces dernières semblent proposer une façade plus arrondie. Ils se présentent donc avec des lignes minimalistes avec une partie avant toujours recouverte par du tissu Kvadrat. Ils ne nécessitent que 25 cm de recul pour une image de 130 pouces (120 pouces maximum pour le The Premiere 7).

The Premiere 9 // Source : Samsung

Prix et disponibilité des Samsung The Premiere 7 et The Premiere 9

Le Samsung The Premiere 9 2024 sera commercialisé à partir du 5 septembre au prix de 6799 euros, tandis que le The Premiere 7 2024 sera proposé à 3799 euros. Ils seront, à n’en pas douter, particulièrement mis en avant sur le stand de la marque lors du prochain salon IFA 2024 qui ouvre ses portes dès le 6 septembre.