Au Japon, AMD cartonne avec ses cartes graphiques et vise encore plus haut, malgré quelques défis d’approvisionnement.

Lors d’un récent événement, le Spring New Product Launch Event – Team AMD Special Gathering, les représentants d’AMD Japon ont pris la parole : leur part de marché a grimpé à 45 %. Et avec une pointe d’humour, ils ont avoué ne pas être « habitués à vendre autant de cartes graphiques ». Une petite blague qui cache une réalité impressionnante : l’entreprise, autrefois dans l’ombre des géants comme Nvidia, pourrait renverser la table.

Est-ce que l’outsider peut réussir ? 45 % des Japonais qui achètent une carte graphique choisissent une Radeon. Mais ce sont les chiffres du marché japonais.

L’ambition qui voit grand

Yoshiaki Sato, porte-parole d’AMD Japon, n’a pas mâché ses mots lors de l’événement. Avec un sourire en coin, il a annoncé que l’entreprise se voyait encore comme un « challenger » et visait carrément les 70 % de part de marché. Ambitieux ? Oui. Irréaliste ? Pas forcément. AMD ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Le ton est donné au moins.

L’événement a aussi été une vitrine pour la nouvelle star de la marque, la Radeon RX 9070. Influenceurs, fans de tech et gros noms comme Asus, MSI, Sapphire ou encore Gigabyte étaient au rendez-vous. Une table ronde animée par Saki Suzuki et Sato a permis de discuter avec le public, et une question est vite revenue sur le tapis : « Où sont les RX 9070 ? ». Car oui, le succès a un revers : tout le monde veut ces cartes, mais elles se font rares.

Trop de succès, pas assez de stock

C’est le paradoxe classique : quand tout le monde veut votre produit, il devient dur de suivre la cadence. On a connu la même tendance lors des précédents lancements de cartes graphiques.

La Radeon RX 9070, vantée par AMD comme 23 % plus rentable que la GeForce RTX 5070 Ti de NVIDIA, est aussi victime de son succès.

Les stocks s’épuisent, et les délais s’allongent. Résultat ? Les prix grimpent en flèche. Annoncée à un prix compétitif, la RX 9070 se retrouve maintenant vendue autour de 850 euros, loin du prix de départ conseillé par le fabricant (le fameux PDSF, ou Manufacturer’s Suggested Retail Price), 629 euros pour rappel.

Ce décalage entre l’offre et la demande complique les choses pour AMD. Sur le papier, leurs cartes font mieux que Nvidia en termes de rapport performances-prix. Mais dans la vraie vie, quand une RX 9070 devient plus chère qu’annoncé, la comparaison avec une RTX 5070 Ti de Nvidia devient moins évidente. C’est un casse-tête pour l’entreprise : comment booster la production pour ne pas laisser filer ce momentum exceptionnel ?

Pourtant, ce n’est pas une fatalité. AMD a déjà prouvé qu’elle pouvait surprendre, et le marché japonais en est la preuve vivante.

Nvidia a trébuché

Pendant ce temps, Nvidia, le grand rival, traverse une période chaotique qui profite indirectement à AMD. Le flop des ROPs, certains rapportent des câbles d’alimentation qui fondent…

À cela s’ajoutent des stocks tout aussi rares que ceux d’AMD, avec des prix qui flambent – une RTX 5070 Ti se négocie bien au-dessus de son PDSF. Et pour couronner le tout, le marketing de Nvidia n’a pas faciliter les choses, « la RTX 5070 dépasse la 4090 ». Bref, Nvidia patine, et AMD en profite pour grignoter du terrain.

Rappelons que le gaming n’est pas la priorité de Nvidia, dans tous les cas. Les cartes graphiques de nos PC ne pèsent pas beaucoup dans le chiffre d’affaires de Nvidia. Malgré tout, Nvidia annonce avoir réalisé un beau lancement avec les RTX 50.

Ce succès pourrait bien être le signe avant-coureur d’une vague plus large. Si AMD arrive à maintenir cette dynamique – et à remplir ses entrepôts de RX 9070 – d’autres marchés pourraient suivre. Pour l’instant, c’est un bras de fer passionnant à observer : entre ambition démesurée, défis logistiques et un public conquis, AMD est en train d’écrire une page mémorable de son histoire.

