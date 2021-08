iPhone, iPad et MacBook : Apple voudrait encore augmenter la capacité des batteries

Grâce à la miniaturisation de certaines puces au sein des iPhone, iPad et MacBook, Apple pourrait gagner de la place pour de plus grandes batteries dans ses appareils selon un article du DigiTimes.

Selon les informations du site DigiTimes, relayées par Mac Rumors, les futurs iPhone, iPad et MacBook pourraient bénéficier de batteries plus grandes.

Pour aller plus loin

Quel est le meilleur iPhone en 2021 ? Nos conseils pour choisir le bon

Cela serait rendu possible par l’utilisation de composants plus petits, qui occasionnerait un gain de place suffisant pour de nouvelles batteries. Plus exactement, Apple aurait prévu d’accentuer la miniaturisation de certaines puces périphériques en usant d’une technique appelée Integrated passive devices (IPD). Cela permettait de rendre les puces moins épaisses tout en augmentant leurs performances, pour une réduction de l’espace occupé.

Pas de date ni de modèle

Malheureusement, aucune date n’est indiquée par l’article de DigiTimes. On ne sait donc pas quand arriveraient ces puces plus petites et mieux optimisées.

On suppose déjà que les différents modèles d’iPhone 13 possèderont de plus grosses batteries, mais qu’ils seront aussi plus épais. Difficile donc de spéculer sur l’arrivée de ces nouvelles puces dès la prochaine génération d’iPhone. Cette plus grosse batterie dans l’iPhone 13 devrait en principe servir à paver la voie pour l’arrivée des écrans 120 Hz sur iPhone.

Dans le détail, les iPhone 13 et 13 Pro embarqueraient une batterie de 3095 mAh (contre 2815 mAh actuellement), tandis que l’iPhone 13 Pro Max monterait pour sa part à 4352 mAh (contre 3687 mAh sur l’iPhone 12 Pro Max). L’iPhone 13 mini passerait pour sa part à un accumulateur de 2406 mAh, contre 2227 mAh sur l’iPhone 12 mini.