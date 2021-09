Quel nouveau produit vous a le plus enthousiasmé cette semaine ?

Une semaine riche en conférences et en annonces de produits. Apple a dégainé sa nouvelle génération d’iPhone, accompagnée d’une montre connectée et de deux tablettes. Xiaomi a riposté lui aussi avec une tablette et des nouveaux smartphones. Quel produit vous a le plus tapé dans l’œil ? C’est l’objet de notre sondage de la semaine.

Mardi 14 septembre, Apple a tenu sa traditionnelle keynote déroulant le tapis rouge à sa nouvelle génération d’iPhone : les iPhone 13 et 13 mini ont tout d’abord été introduits en grande pompe, suivis des grandes stars iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. Cette année, pas de grande révolution : l’heure était au peaufinage d’une formule déjà bien rodée.

Si les deux premiers ont accueilli quelques améliorations au niveau de la photo et de la vidéo, les deux grands frères ont quant à eux droit — et il était temps — à un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, qu’Apple nomme ProMotion. Un mode macro a aussi été ajouté pour renforcer la polyvalence de leurs capteurs.

Les tablettes à la fête

Durant sa keynote, la marque à la pomme a également présenté une nouvelle itération de sa montre connectée : la Watch Series 7, déjà embourbée dans une petite polémique relative à son nouveau clavier. Cette smartwatch mise avant tout sur un meilleur confort de lecture grâce à un affichage plus étendu.

Les tablettes ont aussi eu leur moment de gloire : l’iPad 9 (2021), qui constitue l’entrée de gamme du catalogue, embarque un processeur plus puissant et de meilleures caméras. Il a enfin été question d’un iPad mini 6 (2021) : cela faisait deux ans qu’Apple n’avait pas renouvelé ce produit.

Xiaomi riposte

Ni une, ni deux, Xiaomi a sorti l’artillerie lourde le lendemain avec une conférence riche en annonces : le Xiaomi 11T Pro a forcément été au cœur de l’attention, lui qui attaque le segment tarifaire des 600 euros avec une fiche technique très solide sur le papier. Cette belle bête a été rejointe par une tablette Pad 5 très attractive et agressive en termes de prix.

Au sein de cette ribambelle de nouveautés, il va falloir faire un choix. Un choix que nous reproduisons dans notre sondage de la semaine. Si vous deviez n’en garder qu’un, quel produit vous a le plus enthousiasmé dans les annonces cette semaine ?

Quel nouveau produit vous a le plus enthousiasmé cette semaine ?

L'Apple Watch Series 7

L'iPad 9 / mini 6

Le Xiaomi 11T Pro

La Xiaomi Pad 5

Comme d’habitude, n’hésitez pas à expliciter votre choix dans la rubrique commentaires.