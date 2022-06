Les MacBook Air M2 et MacBook Pro M2 aperçus en ligne avant leur annonce à la WWDC

Le site d'e-commerce américain B&H Photo se préparerait à mettre en vente les MacBook Air 14 pouces et MacBook Pro 13 pouces équipés d'une puce Apple M2. Ils pourraient donc être dévoilés ce soir par la marque à la pomme.

Mise à jour du 6 juin à 12h05 : Un employé de chez B&H Photos a expliqué sur Twitter que les références Mac mini tower et Mac mini M2 datent de la dernière keynote d’Apple. Ils ont été ajoutés suite aux rumeurs et n’ont pas été retirés. Il est donc possible que l’histoire se répète pour les MacBook Air M2 et MacBook Pro M2.

Ce soir se tiendra la conférence d’ouverture de la WWDC au siège d’Apple, à Cupertino. L’une de nos journalistes, Melinda, sera sur place pour couvrir l’évènement. On s’attend à ce qu’Apple dévoile les nouvelles versions de ses systèmes d’exploitation (iOS 16, macOS 13, watch OS 9 et peut-être l’annonce de realityOS). La marque américaine pourrait en profiter pour lever le voile sur de nouveaux produits matériels, à l’image des MacBook Air 14 pouces et MacBook Pro 13 pouces dotés d’une puce Apple M2.

Nos confrères de 9to5Mac ont en effet repéré les traces de ceux deux appareils dans le listing du revendeur américain B&H Photo. Précisons que le site d’e-commerce est un revendeur officiel Apple. La présence des MacBook Air 14 pouces et MacBook Pro 13 pouces en version Apple A2 chez ce commerçant apporte du poids à la rumeur de leur annonce qui court depuis plusieurs mois déjà. Nuançons toutefois cette information puisqu’Apple est connue pour éviter partager trop d’informations confidentielles avec ses partenaires. Le revendeur pourrait donc vouloir prendre de l’avance en se basant sur les rumeurs.

Un design revu pour le MacBook Air

Pour en revenir aux deux produits, le MacBook Air 14 pouces devrait être le successeur de l’actuel MacBook Air 13 pouces. La grande nouveauté serait alors l’intégration de la puce Apple M2 (pour succéder à l’actuelle Apple M1), mais aussi et surtout un nouveau design totalement revu et inspiré par les iMac M1. On aurait donc le droit à plusieurs coloris (argent, gris sidéral, bleu et doré), mais il est probable que certains coloris ne soient pas disponibles dès le lancement.

Le MacBook Pro 13 pouces équipé de la puce Apple M2 devrait quant à lui venir remplacer l’actuel ordinateur portable doté d’une puce Apple M1. Il se placerait sous les MacBook 14 et 16 pouces et se débarrasserait de la Touch Bar lui aussi. Il se démarquerait néanmoins de ces derniers par des performances plus faibles et une technologie d’écran en retrait.

Mac Pro et Mac mini ? Pas si vite !

Apple pourrait également profiter de la WWDC pour dévoiler d’autres produits, à l’image du Mac mini M2 et d’un hypothétique Mac mini tower qui pourrait prendre place entre le Mac mini, le Mac Studio et le Mac Pro. Concernant ce dernier, il est par ailleurs possible qu’Apple lève le voile sur un Mac Pro doté d’une puce Apple M2 puisque la firme l’avait teasé en septembre dernier.

Mais encore une fois, prenons ces informations avec des pincettes puisque Mark Gurman de chez Bloomberg – toujours bien renseigné lorsqu’il s’agit d’Apple – pense savoir que le MacBook Pro 13 M2 pourrait avoir du retard. L’homme ne fait même pas mention des Mac mini et Mac Pro, ce qui laisse à penser qu’ils ne seraient pas officialisés ce soir. Enfin, Mark Gurman indique qu’il est possible qu’aucun nouveau produit ne soit annoncé ce soir, si jamais la tension dans les usines chinoises est trop forte à cause de la COVID.

