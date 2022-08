Apple voudrait faire de sa nouvelle Apple Watch un évènement

La nouvelle Apple Watch Pro pourrait bien avoir une place particulièrement marquante lors de la keynote du 7 septembre.

Apple tiendra son habituelle conférence annuelle le 7 septembre afin de dévoiler les iPhone 14. Bien que les quatre smartphones devraient occuper la place principale lors de cet évènement, la nouvelle Apple Watch semble revêtir une importance toute particulière.

Un petit truc en plus

Selon les sources de Macotakara, l’Apple Watch Pro pourrait être annoncée en fin de conférence, lors d’un « One More Thing ». Ce moment se veut généralement marquant, pour laisser une dernière bonne impression au public. Comme le rappelle 9to5Mac, c’est lors d’un « One More Thing » qu’ont été dévoilés l’iPhone X, la première Apple Watch et Apple Music.

Cela signifie notamment qu’Apple a de grandes ambitions pour ce produit et qu’il devrait marquer une certaine rupture avec les générations précédentes d’Apple Watch.

Une Apple Watch Pro

Cette année, ce sont trois montres connectées qu’Apple aurait prévu de dévoiler. L’Apple Watch Series 8 tout d’abord, évolution logique de l’Apple Watch 7, avec une nouvelle puce déployant non seulement de meilleures performances, mais permettant également un mode d’économie d’énergie. L’Apple Watch SE 2 ensuite, reprenant le châssis de la 6e génération.

Enfin, une déclinaison « Pro » (ou « Extreme ») devrait aussi voir le jour le 7 septembre. Ce nouveau modèle d’Apple Watch est annoncé par les rumeurs comme une version « sport », avec un nouveau capteur permettant la prise de température, un écran plus large (1,99 pouce, contre 1,77 pouce pour la version traditionnelle 45 mm) et des finitions plus soignées.

Selon Macotakara, le design de l’Apple Watch Pro serait en outre différent. En plus d’être plus grande (47 mm), elle devrait adopter un écran « plat ». Les bordures devraient également être plus droites, sans pour autant atteindre le côté très carré annoncé par certaines rumeurs au sujet de l’Apple Watch 7.

L’annonce aura lieu le mercredi 7 septembre 2022 à partir de 19 heures et sera retransmise en live sur YouTube. Vous pourrez suivre les annonces en direct sur Frandroid.com et sa chaîne Twitch.

