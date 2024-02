Voici toutes les apps disponibles sur le Vision Pro (et celles qui ne le sont pas)

À quelques heures du lancement américain de l'Apple Vision Pro, l'App Store se met à jour et affiche les premières applications compatibles. De quoi découvrir les usages de ce casque de réalité mixte haut de gamme. Pourtant, il en manque certaines.

Dans quelques heures sortira l’Apple Vision Pro aux États-Unis seulement. Ce qui fait la force de ce produit, c’est logiquement ses performances et son design, mais pas que. Son succès tient aussi Ă ce que l’on pourra bien en faire et pour cela, il faut des applications, suffisamment en nombre et suffisamment en intĂ©rĂŞt. Les premières applications du Vision Pro sont disponibles sur l’App Store. Apple en revendique 600 dès ce 2 fĂ©vrier dans un communiquĂ©.

Quelles sont les applications disponibles sur l’Apple Vision Pro ?

600 applications sont optimisĂ©es pour un usage avec le Vision Pro : c’est la promesse d’Apple au lancement du casque. Pour connaĂ®tre la disponibilitĂ© (ou non) d’une application sur le Vision Pro, il doit y avoir une section du nom du casque Ă cĂ´tĂ© des autres plateformes d’Apple : iPhone, iPad, iMessage, Apple TV, Mac. Dans cette section, on trouve quelques captures d’Ă©cran de l’application dans le casque, ainsi qu’un dĂ©tail des fonctionnalitĂ©s exclusives Ă visionOS, le système d’exploitation du Vision Pro. Par ailleurs, le Vision Pro s’appuie sur la compatibilitĂ© avec plus d’un million d’applications sur iOS et iPadOS.

Un certain nombre des applications disponibles sont dĂ©diĂ©es Ă de la bureautique ou Ă de la productivitĂ©. C’est le cas de Microsoft Word pour le traitement de texte. Box permet de gĂ©rer ses documents dans le cloud, MindNode est conçu pour de la prise de notes. OmniFocus et OmniPlan permettent de faire de la visualisation de donnĂ©es. D’autres applications plus rĂ©pandues sont Ă©galement disponibles : Slack, Notion ou encore Todoist.

CĂ´tĂ© visioconfĂ©rence aussi, certains dĂ©veloppeurs ont fait l’effort de porter leur application sur le casque de rĂ©alitĂ© mixte d’Apple. Ainsi, Microsoft Teams, Webex et Zoom sont de la partie. L’application Navi permet de traduire en temps rĂ©el des conversations, avec des sous-titres, pour comprendre les personnes avec qui on discute dans la rĂ©alitĂ©.

Quant au divertissement, le sport semble ĂŞtre mis Ă l’honneur. PGA Tour Vision permet de suivre les coups de golf en temps rĂ©el grâce Ă des modèles 3D de vrais parcours de golf, durant les compĂ©titions. Le Vision Pro peut afficher des statistiques, classements, scores, etc. La NBA aussi est de la partie : on peut afficher jusqu’Ă cinq matchs en direct sur les Ă©crans virtuels, tout en affichant des statistiques sur les joueurs, ou regarder les scores des autres matchs en cours. L’application de la MLB, la ligue majeure de baseball, propose aussi son application. Red Bull TV offre des cartes en 3D de courses. CĂ´tĂ© jeux vidĂ©o, Apple Arcade donne accès Ă un catalogue de plus de 250 jeux, mais on trouve aussi Synth Riders, Lego Builder’s Journey, Super Fruit Ninja, LoĂłna, Blackbox, Void-X, Skatrix Pro.

D’autres applications proposent des expĂ©riences d’immersion. C’est le cas de Hold the World, qui permet de visiter virtuellement le MusĂ©um d’histoire naturelle de Londres. Il y a aussi The Archive pour explorer certains lieux, notamment fictionnels (avec l’univers de Star Trek notamment). Voyager de ForeFlight permet de visualiser le trafic aĂ©rien pour les passionnĂ©s d’aviation et Carrot Weather fait pareil, mais pour la mĂ©tĂ©orologie. Des planĂ©tariums affichĂ©s en trois dimensions sont aussi disponibles sur l’App Store, comme solAR, Sky Guide ou Night Sky. La NASA a publiĂ© sa propre application baptisĂ©e Exploring Mars, pour explorer la planète rouge.

En SVoD, Disney+ est le seul des principaux acteurs Ă ĂŞtre de la partie en proposant davantage d’immersion pour certains de ses contenus, par exemple en Ă©largissant l’image grâce au format IMAX. La plateforme Max (Warner Bros.) propose de regarder Game of Thrones dans la salle du TrĂ´ne de fer. Enfin, Apple TV+ fait logiquement partie des applications de SVoD disponibles. Apple annonce d’ailleurs plus de 200 films utilisant l’Apple Immersive Video, avec des fonctionnalitĂ©s d’immersion. Étonnamment, deux applications françaises sont prĂ©sentes : myCanal et Arte, bien que le casque ne soit pas encore disponible en France.

Ces applications qui ne seront pas au rendez-vous

On sait que YouTube et Spotify ne seront pas sur le Vision Pro : c’est aussi le cas de Netflix. Ces services disent ne pas voir l’intĂ©rĂŞt du casque pour le moment. MĂŞme chose pour les applications de Meta ou de Google : plus gĂ©nĂ©ralement, les rĂ©seaux sociaux semblent absents de l’App Store.

Pour quand mĂŞme utiliser Prime Video ou Netflix, Apple propose tout simplement de passer par Safari, de passer en plein Ă©cran et d’ajouter un environnement virtuel. Pour les jeux vidĂ©o, il est possible de passer par le Mac App Store ou par la version Mac de Steam : de quoi agrandir le catalogue, sans pour autant profiter des avantages d’immersion offerts par le Vision Pro.