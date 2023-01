ROG Zephyrus Duo 16 : le PC portable à double écran se met à jour au CES 2023

Durant le CES 2023, Asus ROG fait aussi des annonces avec plusieurs nouveaux PC portables. Parmi eux, la gamme Zephyrus Duo, reconnue pour son double écran, se met à jour, avec l'arrivée du ROG Zephyrus Duo 16.

Asus n’est pas en reste du côté des annonces à l’occasion du CES 2023 qui a lieu en ce moment même à Las Vegas, avec sa marque dédiée au jeu vidéo, Republic Of Gamers. Après une première version sortie en 2020 avec l’Asus ROG Zephyrus Duo 15 (GX550) qui nous avait convaincus, le concept de l’écran supplémentaire n’est plus à prouver.

Le ROG Zephyrus Duo 16 se met à jour

Désormais, le ROG Zephyrus Duo 16 (GX650) embarque les derniers processeurs AMD, jusqu’au Ryzen 9 Zen 4 à 16 cœurs, ainsi que les dernières cartes graphiques de Nvidia, jusqu’à la RTX 4090. Asus assure avoir soigné la partie refroidissement de ce PC portable gaming tout en garantissant un châssis fin. Le constructeur est aidé par ce second écran qui vient créer des courants d’air. Pour parler de la connectivité, on trouve du Wi-Fi 6E ainsi qu’un port Ethernet 2,5 Gb/s.

Des composants complétés par de la mémoire vive en DDR5 avec 64 Go (deux emplacements). C’est le cas aussi sur le stockage grâce à deux emplacements pour des SSD PCIe, avec 2 To inclus de base. Du côté des connectiques, on trouve deux ports USB-A 3.2 Gen 2, deux ports USB-C 3.2 Gen 2 (dont un PowerDelivery pour la recharge à 100 W), un port HDMI 2.1, un port microSD, un port Ethernet ainsi qu’un port jack. Quant à la webcam, elle propose une définition 1080p. On trouve aussi six haut-parleurs pour offrir un son de qualité, avec deux tweeters et quatre woofers.

Un double écran toujours là pour la productivité et le confort

Lorsqu’on joue, avoir deux écrans est plus confortable, pour avoir son jeu ouvert d’un côté et sa musique ou ses salons de discussion de l’autre. Le Zephyrus Duo 16 dispose d’un second écran situé entre le clavier et l’écran principal, avec une définition 4K ; il couvre 100 % du sRGB et a une luminosité maximale de 400 cd/m².

Quant à l’écran principal, il est doté cette année du label Nebula Display, qui garantit :

Un temps de réponse de 3 ms maximum ;

Une luminosité d’au moins 500 cd/m² ;

Une couverture de 100 % du DCI-P3.

Cet écran principal adopte un format 16:10 en Mini LED avec une définition QHD+ et un taux de rafraîchissement de 240 Hz, ce qui peut donner l’eau à la bouche.

La machine pèse au total 2,6 kg pour une épaisseur de 20,9 mm. Elle embarque une batterie de 90 Wh, pouvant être rechargée à une puissance de 330 W grâce au chargeur fourni. On pourra aussi recharger ce nouveau ROG Zephyrus Duo 16 en USB-C jusqu’à 110 W.

Prix et disponibilité du ROG Zephyrus Duo 16

Asus indique que le ROG Zephyrus Duo 16 sera disponible ce trimestre à partir de 4 499 euros chez ses revendeurs partenaires ainsi que sur son site Internet.

