Asus TUF : des PC ultraportables gaming encore plus légers et puissants

Asus renouvelle sa gamme TUF Gaming avec un tout nouveau modèle 14 pouces et l'intégration des toutes nouvelles puces AMD Ryzen AI 300. De quoi truster le haut de l'affiche dans le marché des ultraportables gaming.

Si Asus est connu pour sa gamme de périphériques et PC ROG (Republic of Gamers), le constructeur propose aussi des PC gaming moins chers et plus minimalistes avec sa marque TUF Gaming.

En plus de ses gammes Zenbook, ProArt et surtout Zephyrus, Asus annonce de nouveaux modèles de PC TUF Gaming embarquant la dernière génération de processeurs AMD Ryzen AI 300, avec plusieurs nouveautés notables par rapport à la génération précédente.

Un nouvel ultraportable en 14 pouces

L’un de nos PC portables préférés de 2023 est l’Asus Zephyrus G14 avec sa diagonale de 14 pouces, un format popularisé par Apple et son MacBook Pro depuis plusieurs années. Asus reprend donc cette même diagonale pour sa gamme TUF Gaming avec un tout nouveau modèle 14 pouces à moins de 1,5 kg et 1,69 cm d’épaisseur.

Sous le capot, il est possible de configurer la machine avec un AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 cœurs et 24 threads) avec son NPU de 50 TOPS, couplé à une carte graphique dédiée Nvidia GeForce 4060 au TGP pouvant grimper jusqu’à 100W. L’écran reste en IPS avec une définition 2,5K et une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz.

Les utilisateurs pourront augmenter leur capacité de stockage grâce au second port SSD M.2 au format 2280. Enfin, l’offre connectique n’est pas en reste avec des ports USB4, USB 3.2, HDMI 2.1 et même Micro SD pour les créatifs.

Un nouveau modèle 16 pouces mieux refroidi

Le TUF Gaming A16 embarque les mêmes nouveautés que son petit frère, à savoir un AMD Ryzen 9 AI HX 370 qui peut être couplé à un GPU plus puissant, la GeForce RTX 4070 de Nvidia pouvant monter jusqu’à 140W. Le constructeur annonce ainsi des capacités IA combinées de 402 TOPS, à la fois pour les fonctionnalités Copilot+ de Windows 11, mais aussi d’IA générative locale plus avancée.

La nouveauté cette année réside dans la finesse du châssis, qui passe de 2,21 cm à 1,79cm. Asus annonce ici des progrès notables en termes de gestion thermique et de refroidissement avec tout nouveau dissipateur thermique sur toute la largeur de la machine ainsi que deux nouveaux ventilateurs réduisant la température de la machine de 7 degrés en surface.

Les deux PC portables TUF Gaming seront disponibles à partir du 15 juillet prochain à partir de 2199 euros.