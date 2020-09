Asus Zenbook 14 et Zenbook Ultralight : les PC portables passent sous le kilogramme

Asus profite des nouveaux processeurs Intel Tiger Lake de 11e génération pour donner un coup de frais à sa gamme d'ultraportables. Voici les nouveaux ZenBook 14 et ZenBook 14 Ultralight.

L’arrivée d’une nouvelle génération de processeurs Intel Core pousse évidemment les marques d’ordinateurs à renouveler leurs gammes pour bénéficier des dernières nouveautés du fondeur. La 11e génération promet beaucoup de changements, comme si Intel avait repris du poil de la bête après le retour remarqué d’AMD, son concurrent de toujours, sur le devant de la scène. Asus est l’un des premiers partenaires d’Intel, et c’est tout à fait naturellement que la marque dévoile aujourd’hui sa nouvelle gamme d’ultraportables qui accompagnera le lancement des processeurs Intel Tiger Lake de 11e génération.

ZenBook 14 Ultralight : le poids plume

Le plus impressionnant de la gamme est sans aucun doute le nouveau venu : l’Asus ZenBook 14 Ultralight (UX435). Il semble plutôt bien porter son nom avec moins d’un kilogramme sur la balance (980 à 995 grammes plus précisément) et seulement 14,9 mm d’épaisseur (pour un châssis de 319 x 201 mm). Cette machine intègre un écran 14 pouces Full HD avec une couverture à 100 % de la gamme sRGB et jusqu’à 400 nits de luminosité. La marque met surtout en avant la faible consommation de l’écran, 1 W seulement quand il est réglé à 150 nits.

Le processeur pourra être épaulé par une puce graphique Nvidia GeForce MX450 en option, qu’il faudra comparer avec la nouvelle solution Intel Xe, jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR4X (4266 MHz) et 1 To de stockage SSD NVMe PCIe 3.0 x4.

La connectique est assez généreuse : 2 ports Thunderbolt 4 (USB-C), 1 port USB 3.2 Gen 1 (Type-A), 1 port HDMI 2.0, 1 jack 3,5 mm et un lecteur de microSD. Alors que beaucoup de marques nous ont habitués à basculer complètement vers l’USB-C, on peut voir ici que l’USB classique et le HDMI font de la résistance. C’est une bonne surprise pour connecter facilement un écran externe ou des périphériques comme une souris. En supplément, on peut noter du Bluetooth 5.0 et du Wi-Fi 6 pour assurer les connexions sans-fil. La reconnaissance des visages et assurés par une caméra infrarouge compatible Windows Hello.

Asus promet que l’ordinateur sera capable d’offrir une bonne autonomie avec sa batterie de 63 Wh, mais il faudra patienter jusqu’au test pour s’en assurer. La recharge se fera grâce au chargeur USB-C de 65 W fourni ou avec n’importe quel chargeur USB, puisque Asus indique pouvoir utiliser 4,5 W sur les chargeurs non compatibles avec Power Delivery pour alimenter le PC.

ZenBook 14 : un renouvellement plus timide

Chez Asus, l’ultraportable de référence reste le ZenBook 14, sans surnom. La nouvelle génération passe forcément également aux nouveaux processeurs Intel, et en option à la GeForce MX450 de Nvidia, mais au-delà de ce changement, la marque semble s’être reposée sur ses acquis pour ce modèle. On a le droit à un écran de 14 pouces Full HD (100% sRGB), jusqu’à 16 Go de RAM, jusqu’à 1 To de stockage NVMe et une batterie de 63 Wh. La particularité de ce ZenBook 14 repose une nouvelle fois sur son « Screenpad », un second écran intégré à la place du touchpad et qui ajoute quelques fonctions pratiques au PC.

La connectique est tout aussi riche que la version Ultralight du PC : 2 ports Thunderbolt 4 (USB-C), 1 port USB 3.2 Gen 1 (Type-A), 1 port HDMI 2.0, 1 jack 3,5 mm et un lecteur de microSD. Encore une fois, Asus garantit à la fois une compatibilité avec vos périphériques, tout en ajoutant le meilleur type de connecteur USB-C qui soit, grâce au Thunderbolt 4. Ce dernier permet en effet d’éviter de se poser trop de questions et garantit tous les usages promis de l’USB-C : recharge du PC, écran externe et débit de 40 Gb/s. Le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0 sont une nouvelle fois de la partie.

Prix et date de sortie inconnus

Le ZenBook 14 sera proposé à partir de 1499 euros en France. Il faudra ajouter 100 euros, soit 1599 euros pour obtenir le prix de départ du ZenBook 14 Ultralight. Les deux ordinateurs sont prévus pour la fin de l’année 2020.