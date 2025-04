Une nouvelle Freebox Révolution pour répondre à Bouygues et Orange ? Voici ce que pourrait mijoter Free

Le marché des box internet est actuellement en ébullition : en plus de nouvelles offres et box qui fleurissent en ce début de printemps, nous constatons aussi la disparition progressive du Wi-Fi 5 dans le catalogue des opérateurs. Jamais dernier sur les nouveautés, Free pourrait suivre la tendance.

En l’espace de quelques jours, Bouygues et Orange ont tous les deux abandonné le Wi-Fi 5 de leur offre internet. Bouygues en mettant sa Bbox fit blanche à la retraite, Orange en proposant du Wi-Fi 7 dans toutes ses offres. En mettant SFR de côté, il ne reste plus que Free qui propose encore du Wi-Fi 5 avec sa fameuse Freebox Révolution.

Mais afin de sortir le Wi-Fi 5 de son offre et ainsi rester à la hauteur de la concurrence, Free va-t-il signer l’arrêt de mort de sa box iconique comme le suggère Numerama ? Aucune info officielle, tout n’est que spéculation à l’heure actuelle, mais chez Frandroid, nous sommes encore loin d’accepter que Free puisse enterrer la Freebox Révolution. Au contraire, l’opérateur pourrait au la faire évoluer.

Une Freebox Révolution r4 en 2025 ?

C’est la doyenne des box internet. Sortie bien avant la Freebox Delta, la Mini 4K, la One et la Crystal qui prennent ou ont déjà pris leur retraite, la Freebox Révolution fait montre d’une longévité jamais vue sur le marché. 15 ans d’existence cette année, et cela pourrait être la dernière selon certains.

Lancée en décembre 2010 (nous y étions !), la Freebox v6 baptisée « Révolution » était bien ce qu’elle disait être. Une identité visuelle forte imaginée par le designer Philippe Starck, un disque dur intégré dans le modem, une puissance décoiffante (pour l’époque) avec un SoC Atom cadencé à 1,2 GHz et un rapport qualité-prix toujours à la hauteur : 29,99 euros par mois.

Xavier Niel en 2010

Enfin, le débit était de 100 Mb/s sur le réseau fibre et la Freebox v6 fonctionnait en Wi-Fi 4 sur la bande de fréquences de 2,4 GHz. Deux caractéristiques qui ont énormément évolué aujourd’hui, et c’est là où nous voulons en venir. Au fil des ans, les débits ont été améliorés, et c’est encore arrivé récemment, et deux autres versions de cette Freebox ont vu le jour en 2013 et 2014, la dernière intégrant une nouvelle puce compatible Wi-Fi 5 sur la bande des 5 GHz. Et la Freebox Révolution pourrait encore évoluer aujourd’hui.

En 2025, Free pourrait nous dévoiler une quatrième Freebox Révolution, plus puissante et en Wi-Fi 6, voire même en Wi-Fi 7 bi-bande pour concurrencer directement la Livebox S d’Orange. L’opérateur a déjà commencé à généraliser le Wi-Fi 7 dans son offre en étendant la dernière norme de connexion sans-fil aux abonnés Freebox Pop ADSL.

Une hypothèse plausible dans la mesure où la Freebox Révolution est aujourd’hui encore populaire pour son design et son prix d’entrée de gamme et où les abonnés actuels de l’opérateur ne sont pas vraiment encouragés à passer à la Freebox Pop S. Si ce n’est pas ça, alors nous assistons bel et bien aux derniers jours de la Freebox Révolution.

