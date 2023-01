Cette télécommande Google TV ne tombe jamais à cours de batterie

Le Chromecast avec Google TV possède une télécommande alimentée par des piles. Ce qui n’est pas des plus écologiques, ni des plus pratiques. Heureusement, le fabricant TW Electronics a présenté une télécommande Google TV qui utilise un panneau photovoltaïque.

Le Chromecast avec Google TV (4K) ou son modèle plus ancien HD ont tous les deux une télécommande qui fonctionne grâce à deux piles AAA. Ce qui implique le fait de devoir parfois remplacer ou de recharger les piles. À l’occasion du CES 2023 qui a eu lieu début janvier à Las Vegas, la marque TW Electronics a présenté une télécommande sans-fil qui se recharge toute seule, grâce à une astuce assez logique.

On connaît les panneaux solaires sur les maisons, sur les voitures électriques comme la Lightyear 0, ou encore sur les batteries externes ou les générateurs solaires. Mais TW Electronics a installé un panneau photovoltaïque sur une télécommande pour Google TV. Développée en partenariat avec Exeger, elle se recharge grâce à la lumière… et pas uniquement celle du soleil.

Excited to announce the launch of a self charging, battery free #remotecontrol powered by indoor light. Developed with #Exeger,the device is #GoogleTV ready and easily integrated into your existing system. Get in touch with us for more details.#CES2023 #solarpower pic.twitter.com/pO1bycCC2b

— TW Electronics (Newbury) Ltd (@NewburyTw) January 12, 2023