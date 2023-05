Pixel 7a : on connaît tout, même la vidéo de présentation

Alors que le Pixel 7a pourrait être présenté ce soir lors de la Google I/O 2023 à Mountain View et que tous les éléments ont fuité, le « leaker » OnLeaks a révélé ce qu'il présente comme étant la vidéo de présentation du Pixel 7a.

Ce soir à partir de 19 heures se tiendra la Google I/O 2023 que nous couvrirons. L’occasion de découvrir les grandes annonces de Google, avec un point important sur l’intelligence artificielle. Mais ce sera aussi l’occasion de potentiellement voir arriver les Pixel 7a, Pixel Fold et Pixel Tablet. Concernant ce premier, les fuites se sont multiplié ces derniers jours, tant et si bien que ses secrets se font rares. Cette fois-ci, c’est le leaker OnLeaks qui a publié la vidéo de présentation du smartphone.

La vidéo de présentation du Pixel 7a dans la nature

En partenariat avec MediaPeanut, OnLeaks publie ce qu’il présente comme la vidéo de présentation du successeur du Pixel 6a. Il s’agit d’ailleurs de la version française de la vidéo si l’on en croit les textes écrits.

On y aperçoit quatre coloris du smartphone, à savoir le noir, le blanc, le bleu ainsi qu’un quatrième coloris se rapprochant du blanc, mais en plus cassé. Le marché français n’aurait donc pas droit au coloris orange aperçu dans les précédentes fuites.

Ce que Google y met en avant, si la vidéo provient bien du fabricant, ce sont les capacités du Pixel 7a en photo, notamment dans le noir : « il voit dans le noir », peut-on lire dans la présentation. Aussi, l’accent est mis sur la fonction anti-flou et sur la gomme magique de l’appareil photo disponible dans Google Photos. Enfin, on peut y voir la puce Titan M2, avec la mention « il protège votre téléphone » : pour rappel, elle a pour but de sécuriser le smartphone en vérifiant le système d’exploitation et offre un chiffrement matériel de certaines données.

Ce que l’on attend du Pixel 7a de Google

Parmi les caractéristiques principales du Pixel 7a auxquelles s’attendre, il y a l’écran tout d’abord. Son taux de rafraîchissement devrait passer de 60 à 90 Hz, ce point étant le principal défaut du Pixel 6a. La dalle aurait une taille de 6,1 pouces et serait en Oled. Sur la partie photo, il y aurait deux capteurs à l’arrière : un capteur photo principal de 64 Mpx ainsi qu’un ultra-grand-angle de 13 Mpx. Pour les selfies, on aurait droit à un capteur de 13 Mpx.

Ce qui pourrait grandement améliorer les performances du Pixe 7a, c’est sa puce : il pourrait s’agir du Tensor G2, qu’on trouve sur le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro, ses grands frères. Quant à la mémoire vive, elle pourrait augmenter par rapport à l’année dernière, passant de 6 à 8 Go de RAM. Mais du côté de l’interface, on aurait évidemment droit au Pixel Launcher fonctionnant à partir d’Android 13. D’ailleurs, le Pixel 7a profitera de trois ans de mises à jour majeures et cinq ans de mises à jour de sécurité.

Pour terminer, parlons du prix. En France, le Pixel 7a pourrait être disponible à l’achat à partir de 509 euros. Cela représente une augmentation significative de 50 euros par rapport au Pixel 7a à sa sortie.

