Google adapte plus de 50 applications Android aux formats tablette et aux smartphones pliants

La conférence annuelle Google I/O 2023 a été l'occasion pour la multinationale de mettre à jour des dizaines d'applications Android afin qu'elles soient plus adaptées aux tablettes et smartphones pliants. Autant pour ses propres services que pour ceux des autres.

La sortie du Pixel Fold et de la Pixel Tablet semble avoir convaincu Google d’améliorer l’expérience utilisateur dans ces formats. C’est à l’occasion de sa conférence Google I/O du 10 mai 2023 que la multinationale a annoncé sur son blog la mise à jour de plus dizaines d’applications populaires sur Android.

De Google Agenda à Candy Crush Soda Saga, celles-ci offrent désormais une interface tirant mieux parti des grands écrans des tablettes et des smartphones pliants.

Plus de 50 services Google mis à jour

Si Google a pris le temps d’adapter l’interface d’Android 13 à la largeur de l’écran interne de son Pixel Fold pour sa sortie, la multinationale ne s’est pas arrêtée là. Comme présenté sur scène puis dans cet autre article de blog, la firme a aussi retravaillé ses propres applications. Google Actualités, Meet, Photos, Maps, Gmail… plus de 50 services de l’écosystème Google ont été mis à jour pour les grands formats.

Globalement, ces applications prennent plus de place, comme c’est le cas pour Google Agenda. L’application affiche désormais son interface en deux colonnes sur un écran large : à droite, l’affiche classique de ses événements sur smartphone (par jour, semaine ou mois, en liste ou en mosaïque), complété par un petit calendrier du mois en cours à gauche.

La même logique a été appliquée au Google Play Store, qui profite également d’une page d’accueil plus large. De même, l’application YouTube Music divise dorénavant son interface en deux, avec les contrôles et la pochette du titre en cours d’un côté, et les paroles ou la playlist en cours de l’autre.

En plus de cette nouvelle approche, Google indique aussi s’être attardé sur la fluidité des animations de ces affichages à plusieurs colonnes, notamment entre l’ouverture et fermeture d’un smartphone pliant.

L’adaptation varie selon les développeurs

Mieux, Google en a aussi profité pour tondre le gazon de ses voisins. La multinationale a aussi travaillé avec plusieurs autres entreprises pour améliorer l’application Android de leurs services populaires sur grand écran. Son blog officiel met spécialement en avant Spotify, Minecraft, Disney+, Calm, Candy Crush Soda Saga et Peloton.

L’adaptation varie selon ces applications. Là où Minecraft semble avoir juste changé son code pour afficher la même interface en plus large, Calm occupe l’espace supplémentaire avec un nouveau menu latéral, Candy Crush adapte mieux son orientation à celui de l’appareil et Peloton ajoute un nouveau mode pour écran plié à 90 degrés.

Google précise que certaines de ces mises à jour ne sont pas encore disponibles, mais devraient être déployées dans les prochaines semaines. De même, l’entreprise annonce que « ce n’est que le début » et que d’autres devraient suivre en 2023.

