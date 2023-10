Android 14 : les images dans Google Chrome vont être encore plus jolies

Alors qu'Android 14 a été publié il y a peu, on découvre petit à petit ses nouveautés. Parmi elles, la prise en charge de l'Ultra HDR, qui va rendre les photos dans les applications tierces encore plus lumineuses.

C’est le 4 octobre dernier que Google a publié la première version stable d’Android 14, à l’occasion de sa conférence Made by Google. Pour le moment, le système d’exploitation n’est disponible que sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, mais il devrait progressivement arriver sur bien d’autres modèles. C’est au moins suffisant pour aller fouiller dans les moindres recoins d’Android 14, afin d’en apprendre davantage sur ses nouveautés. Parmi elles, la prise en charge de l’Ultra HDR.

L’Ultra HDR sur Android 14, ce que ça va changer

C’est une nouveauté déployée repérée par l’expert d’Android Mishaal Rahman, comme il le raconte dans une publication sur Reddit. En réalité, Google avait déjà officialisé l’arrivée de l’Ultra HDR en mai dernier lors de la Google I/O 2023. L’Ultra HDR est tout d’abord un nouveau type de fichier JPEG, nommé « JPEG_R ». Ce dernier inclut une carte de gain, à savoir un mécanisme de métadonnées qui combine des rendus SDR et HDR au sein d’une même image. Si l’écran est HDR, l’image s’affiche en HDR ; à l’inverse, si l’écran est SDR, l’image s’affiche en SDR.

Cette carte de gain indique également aux applications les endroits où il faut augmenter la luminosité et ceux où il faut la diminuer. L’avantage de tout cela, c’est que les appareils Android compatibles n’auront pas à recourir à des fichiers d’une taille plus importante, comme les fichiers RAW ou HEIF.

Certaines applications utilisent déjà l’Ultra HDR

Cela permet à Google Photos et à la Google Camera des Pixel de prendre en charge ce type de fichier. Mais le changement pourrait être plus important. Android 14 intègre des API permettent aux applications tierces de prendre en charge des images HDR, comme Google Chrome, mentionne Mishaal Rahman. C’est déjà le cas pour le navigateur web de Google, qui est compatible avec les fichiers HDR dits « absolus », ceux en AVIF ou en 10 bits (sans compression).

Cependant, cette fonctionnalité ne sera pas prise en charge par n’importe quels smartphones. Seuls les modèles les plus récents et suffisamment puissants peuvent prendre en charge l’Ultra HDR. Ce format demande davantage de ressources et surtout un support hardware qu’on ne trouve pas partout. Du côté des smartphones Pixel, cela concerne les Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a et les Pixel 8 et 8 Pro pour le moment. On ignore si Google apportera l’Ultra HDR à ses modèles plus anciens.