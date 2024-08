Galaxy Z Fold 6 vs Google Pixel 9 Pro Fold : quel est le meilleur smartphone pliant sur le papier ?

Google a dévoilé son Pixel 9 Pro Fold, le premier smartphone pliant de la marque qui sera commercialisé en France. Le géant américain promet qu’il s’agira de l’un des meilleurs smartphones de sa catégorie sur le marché. Nous l’avons comparé à son rival, le Galaxy Z Fold 6 de Samsung.

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 ne nous a pas totalement convaincus cette année, mais le smartphone fait toujours figure de maitre étalon des appareils pliants au format livre. Quand Google dévoile son Pixel 9 Pro Fold avec de grandes promesses, nous avons forcément envie de les mettre à l’épreuve.

En attendant notre test, nous avons comparé les deux smartphones.

Caractéristiques techniques

Modèle Google Pixel 9 Pro Fold Samsung Galaxy Z Fold 6 Dimensions 155,5 mm x 150,2 mm x 5,1 mm 132,6 mm x 153,5 mm x 5,6 mm Interface constructeur Android Stock One UI Taille de l’écran 8 pouces, 6,3 pouces 7,6 pouces, 6,3 pouces Définition 2076 x 2152 pixels 2160 x 1856 pixels Densité de pixels 374 ppp N/C Technologie OLED AMOLED SoC Google Tensor G4 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Puce graphique Mali-G715 Qualcomm Adreno 750 Stockage interne 256 Go, 512 Go 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 48 Mp

Capteur 2 : 10,5 Mp

Capteur 3 : 10,8 Mp Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 10 Mp Capteur photo frontal 10 Mp 10 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 60 fps 8K@30fps Wi-fi Wi-Fi 7 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Oui latéral Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5000 mAh 4400 mAh Poids 257 g 239 g Couleurs Noir, Blanc Bleu, Rose, Gris Fiche produit Fiche produit Voir le test

Design : la finesse ou le poids

Pour son Pixel 9 Pro Fold, Google mise sur la finesse du smartphone pliant. Il mesure ainsi 5,1 mm déplié et 10,5 mm replié en épaisseur contre 5,6 et 12,1 mm pour le Galaxy Z Fold 6.

Samsung Galaxy Z Fold 6 comparé au Fold 5 // Source : Robin Wycke – Frandroid

En revanche, Samsung se rattrape sur le poids de l’appareil. Le pliant coréen affiche 239 grammes sur la balance, un peu moins que le Pixel 9 Pro Fold à 257 grammes.

Dans tous les cas, ces smartphones sont plus épais et plus lourds que les fleurons de Huawei, Xiaomi et OnePlus.

Samsung Galaxy Z Fold 6 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Parmi les différences de design importantes à noter, il y a la question de l’écran externe. Google a fait le choix d’un écran plus large, avec des bordures arrondies plus prononcées, alors que Samsung joue la carte de la finesse verticale et des bords carrés ultrafins.

On a donc deux écrans de 6,3 pouces, mais avec de formats différents. Le Google Pixel 9 Pro Fold propose un ratio 20:9 plus proche d’un smartphone classique (1080 x 2424), alors que le Galaxy Z Fold affiche 10 % de pixels en moins en largeur (968 x 2376).

De l’Oled au top de sa forme

Les écrans parlons-en. Rapidement car il n’y a pas grand chose qui différencie les deux acteurs au niveau des promesses de qualité.

On a là deux fleurons qui cochent toutes les cases attendues :

Dalle Oled LTPO ;

Taux de rafraichissement jusqu’à 120 Hz ;

HDR10+ ;

Luminosité en pic de 2600 nits chez Samsung et 2700 nits chez Google ;

Résolution de 374 pixels par pouce.

Il faudra attendre le test du Pixel 9 Pro Fold, mais sur le papier, son écran ne devrait pas décevoir.

Logiciel : Android, l’IA et les mises à jour

Les deux smartphones sont lancés avec Android 14 et recevront 7 ans de mises à jour majeur. Dans les deux cas, on investit donc dans un smartphone durable sur le plan logiciel.

Samsung Galaxy Z Fold 6 // Source : Robin Wycke – Frandroid

La différence va se faire sur le choix de l’interface entre Samsung OneUI et l’expérience Pixel.

Les deux marques misent beaucoup sur l’intégration de l’IA en 2024 et travaillent en étroite collaboration sur ces questions. Ainsi, le Galaxy Z Fold 6 a le droit aux mêmes fonctions circle to search ou Gemini que sur les Pixel de Google.

Chaque interface a tout de même ses particularités. Avec son plus grand historique, Samsung a mieux adapter les applications et le fonctionnement d’Android à un smartphone pliant.

De son côté, Google va plus loin sur l’IA avec Pixel Studio, Gemini Live, une application météo exclusive ou la fonction photo Add Me. De plus, Google offre un an d’abonnement à Gemini Advanced avec l’achat d’un Pixel 9 Pro Fold.

Performances

Les benchmarks révéleront les différences de performances réelles entre les deux téléphones. Sur le papier toutefois, le Google Tensor G4 s’annonce comme une bonne amélioration du Tensor G3, mais ne devrait pas réussir à rattraper l’excellent Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 du Galaxy Z Fold 6.

Samsung intègre tout simplement la meilleure puce mobile du marché. Elle est épaulée par 12 Go de RAM, contre 16 Go chez Google.

Photo

Avec sa gamme Pixel, Google s’est fait un grand nom dans le domaine de la photo sur smartphone. Malheureusement, le géant a concédé des compromis sur l’appareil photo de son smartphone pliant. Le format impose visiblement aux fabricants de faire des concessions.

Ainsi le Pixel 9 Pro Fold propose bien trois appareils au dos, mais avec les caractéristiques suivantes :

grand angle 48 mégapixels f/1,7 ;

téléobjectif 10,8 mégapixels f/3,1 ;

ulra grand angle 10,5 mégapixels f/2,2.

Le Galaxy Z Fold 6 propose la même polyvalence et des capteurs proches (50, 10 et 12 mégapixels respectivement) avec des objectifs capables de recevoir plus de lumière, notamment le téléobjectif ouvrant à f/2,4.

Batterie et recharge rapide

Le Galaxy Z Fold 6 et le Google Pixel 9 Pro Fold devraient offrir globalement la même expérience en terme d’autonomie. Le premier intègre une batterie de 4400 mAh contre 4650 mAh pour le second. C’est un peu plus volumineux, mais pas suffisament pour changer significativement l’expérience.

Du côté de la recharge rapide, le Galaxy Z Fold 6 peut se charger à 25W en filaire. C’est un peu plus rapide que le Pixel 9 Pro Fold qui se limite à 21W.

Prix de lancement élevés

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 est disponible au prix conseillé de 1999 euros pour la version 256 Go. C’est 100 euros plus cher que le tarif de Google, qui demande 1899 euros pour son Google Pixel 9 Pro Fold.

Dans les deux cas, on est dans le très haut du panier en matière de prix pour un smartphone haut de gamme. C’est le cas de la plupart des smartphones pliants au format livre.

Il sera intéressant de surveiller la dynamique des prix sur les mois suivant le lancement du Pixel 9 Pro Fold. Les autres smartphones de la gamme Pixel ont tendance à voir le prix rapidement baisser au fil des mois.