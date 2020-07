Google Stadia : Fornite n’arrivera pas de sitôt et Epic Games explique pourquoi

Le service de cloud gaming de Google manque encore de titres forts, et notamment Fornite pourtant disponible partout ailleurs. Le développeur Epic Games a expliqué pourquoi le jeu n'était pas proposé sur la plateforme.

On ne présente plus Fortnite, le jeu battle royale est devenu un phénomène et sa popularité est toujours là en 2020, indéboulonnable. Le jeu est aujourd’hui disponible sur la plupart des plateformes : PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, le PC, mais aussi le mobile avec Android et le Play Store. En tout, le jeu est disponible sur plus de 7 plateformes, et son support demande un travail pharaonique à en croire Tim Sweeney, le patron d’Epic Games.

En effet, Fortnite étant un jeu multijoueur, il faut synchroniser les mises à jour entre toutes les plateformes pour être certains de ne pas perdre des joueurs en route. Un effort qui force Epic Games à se poser la question des plateformes à prendre en charge pour son jeu qui héberge désormais des concerts et des diffusions événement.

Sur Twitter, Tim Sweeney a tenté d’expliquer en quelques mots pourquoi Fortnite n’était pas disponible sur Google Stadia, alors que le jeu est disponible à peu près partout ailleurs.

There’s not a deep reason. We fully support Stadia in Unreal Engine however the effort required to release Fortnite updates weekly in sync across 7+ platform is extreme and that makes it hard to add platforms that don’t yet have mass market user bases.

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) July 28, 2020