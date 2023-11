Le Black Friday est le meilleur moment pour craquer sur les produits HONOR

Pour le Black Friday, HONOR ne fait pas les fonds de tiroir. Le constructeur baisse le prix de tous ses smartphones sortis en 2023, flagship compris.

Les occasions de faire de vraies bonnes affaires dans l’année sont rares, mais le Black Friday en fait partie. Pendant cette courte période, les meilleurs produits tech, smartphones en tête, sont souvent à des prix défiant toute concurrence. C’est le cas de HONOR qui propose des réductions sur bon nombre de ses produits, jusqu’à 300 euros. De quoi profiter d’un smartphone flambant neuf sans en payer le prix fort.

Ainsi, jusqu’au 30 novembre sur le site officiel de la marque et jusqu’au 27 novembre chez votre opérateur préféré, vous pourrez bénéficier des offres suivantes :

HONOR Magic 5 Pro : le photophone de l’excellence

Gratifié d’un 9/10 par Frandroid, le HONOR Magic 5 Pro a tout pour plaire, et son principal atout réside dans son module photo. Composé de 3 excellents capteurs d’une définition de 50 mégapixels, il offre d’excellentes prestations, quelles que soient les conditions lumineuses. La définition d’image et les rendus des détails sont également remarquables, ce qui le place en 6ᵉ position du classement global de DxO Mark, et ce n’est pas rien.

Pour le reste, le HONOR Magic 5 Pro affiche des performances musclées :

une autonomie de deux jours grâce à une batterie de 5100 mAh très bien optimisée ;

une interface MagicOS 7.1 fluide et très bien pensée ;

d’excellentes performances grâce à la présence d’une puce Snapdragon 8 Gen 2, l’une des meilleures disponibles sur le marché ;

une compatibilité avec le réseau 5G.

Le HONOR Magic 5 Pro mérite donc amplement son excellente note puisque c’est un smartphone complet et performant dans tous les domaines. Et si vous voulez vous l’offrir, il s’agit du bon moment puisque cet excellent terminal perd 300 euros pour le Black Friday. Une offre valable jusqu’au 30 novembre sur le site du constructeur et jusqu’au 27 novembre chez les opérateurs.

HONOR Magic 5 Lite : un petit frère qui n’a pas à rougir face à son aîné

Dans la famille des HONOR Magic 5, le modèle Lite est de loin le plus abordable. Malgré son positionnement sur le secteur du milieu de gamme, il n’en propose pas moins un look premium : grande taille, écran incurvé OLED de 6,67 pouces, module photo circulaire… La ressemblance avec le modèle Pro est là.

Ses performances quant à elles, si elles n’atteignent évidemment pas celle du Magic 5 Pro, restent plus qu’acceptables :

la même batterie de 5100 mAh qui garantit une excellente autonomie ;

la présence d’une puce Snapdragon 695 qui assure une très bonne fluidité de navigation ;

la compatibilité 5G ;

la charge rapide 40 W ;

un bon triple module photo de 64+5+2 mégapixels.

Le HONOR Magic 5 Lite est un très bon compromis pour celles et ceux qui apprécient l’ergonomie et l’interface des smartphones HONOR, mais qui n’envisagent pas d’investir dans le modèle Pro. Il est en ce moment à seulement 279,90 euros pour le Black Friday, au lieu de 379 euros.

HONOR 90 : son arme fatale, c’est son capteur 200 mégapixels

Le HONOR 90 fait figure d’exception dans le secteur du milieu de gamme. Il est le seul à proposer un capteur principal de 200 mégapixels. Une particularité qui lui permet de réaliser des clichés d’une précision assez remarquable.

Au-delà de la définition de son capteur, le HONOR 90 est l’un des smartphones les plus agréables à prendre en main sur cette gamme de prix. Son écran OLED de 6,7 pouces est incurvé non pas sur deux, mais sur quatre côtés. Un atout majeur qui ajoute une vraie plus-value au confort de prise en main. La dalle offre par ailleurs une colorimétrie très flatteuse et des couleurs bien saturées.

Mention spéciale enfin pour sa batterie massive de 5000 mAh, sa bonne autonomie et surtout sa charge rapide 66 W qui lui permet de passer de 0 à 100 % de batterie en une heure.

Le HONOR 90 profite en ce moment de 200 euros de réduction sur le site du constructeur.

HONOR met les petits plats dans les grands sur le reste de ses produits

HONOR ne conçoit pas que des smartphones, mais également d’excellents PC portables et tablettes. D’autres produits phares du constructeur qui sont également en promotion à l’occasion du Black Friday :